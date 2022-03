Beev, la start-up qui facilite l’accès à la mobilité électrique

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Beev

Quoi ? Une plate-forme de commercialisation de véhicules électriques et d’infrastructures de recharge

L’heure est à la transition vers une mobilité propre, à l’empreinte carbone contrôlée et limitée. Et les Français·es se tournent toujours plus vers des véhicules électriques ou hybrides, mais cette transition n’est pas toujours simple. Aider les usager·ères à passer à l’électrique sans difficulté, de la recherche et l’achat du véhicule à son entretien et sa recharge, c’est la promesse de la jeune pousse Beev, fondée en 2019 par Solal Botbol et Chanez Djoudi.

Une donnée : la mobilité électrique décolle (plus de 315 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés en 2021, soit 62 % de plus qu’en 2020). Et un constat : passer d’un véhicule traditionnel à un véhicule électrique comporte son lot de freins et de difficultés. Pour apporter une réponse aux questions des usager·ères désireux·ses de franchir le cap, et faciliter leur recherche d’un véhicule 100 % électrique, Beev et son équipe d’expert·es proposent une plate-forme d’information et d’accompagnement. Choisir son véhicule, trouver la meilleure offre de financement et d’assurance, anticiper ses problématiques de recharges et d’entretien… Beev entretient un réseau de partenaires professionnels de la mobilité électrique pour proposer à ses visiteur·ses des offres exclusives et un aperçu complet des grandes étapes de l’achat d’un véhicule électrique. Grâce à son modèle économique, Beev est rémunéré directement par ses partenaires, et propose donc un service gratuit et « vous fait gagner du temps, de l’énergie et de l’argent » !

Jeune pousse à suivre

En commercialisant des véhicules électriques et des infrastructures de recharge, Beev participe activement à la dynamique vers une mobilité décarbonée. La start-up, passée par le Moove Lab, le programme d’accélération dédié aux mobilités à la Station F, travaille aujourd’hui avec 80 concessionnaires et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 300 000 euros, pour un volume d’affaires de 4 millions d’euros. L’objectif de Beev est résumé par son co-fondateur Solal Botbol : « Apporter de l’information et un service qui a de la valeur pour nos clients. Aujourd’hui, les gens sont assez perdus lorsqu’il faut passer au véhicule électrique. On en entend énormément parler mais avoir la bonne information et les bonnes offres c’est beaucoup plus difficile. » Une réussite et une ambition qui font de Beev l’une des start-up européennes de la mobilité à suivre en 2022. Une reconnaissance décernée par les organisateurs du concours annuel European Startup Prize, qui ont édité la liste des 50 jeunes pousses à suivre en 2022. Beev fait partie des 15 start-up tricolores reconnues.

Nouvelle étape

L’année 2022 démarre fort pour Beev, qui a annoncé fin janvier avoir convaincu Via ID – un programme d’incubation et le fonds d’investissement du groupe Mobivia – d’investir 1,5 million d’euros dans son activité. De quoi financer la prochaine étape de développement de la jeune entreprise parisienne, qui passera d’abord par une campagne de recrutements pour doubler les effectifs en embauchant une vingtaine de personnes. Aussi, Beev souhaite à court terme faire progresser ses algorithmes, notamment pour mieux estimer les besoins des visiteur·ses et minimiser les coûts des infrastructures de recharge à déployer. De quoi booster encore l’audience de Beev, qui réunit aujourd’hui quelque 150 000 visiteur·ses uniques chaque mois, qui aboutissent à 600 demandes en moyenne.

Pour l’avenir, la jeune pousse a fait un choix fort : mettre l’accent sur les flottes de TPE-PME. « Nous sommes le reflet de la consommation automobile française aussi bien en mix produit qu’en répartition de la clientèle. Les entreprises représentent ainsi 60 % de nos commandes (…) Les grands loueurs se concentrent sur les grands comptes et nous sommes un relais vers les entreprises plus modestes pour qui l’enjeu de la transition vers l’électrique est parfois crucial », résume Solal Botbol.