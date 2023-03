Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? BedBoat

Quoi ? Un service en ligne de location de bateaux

Une chambre avec vue sur mer ? Mieux, une chambre sur la mer ! Avec BedBoat, chaque particulier peut espérer passer la nuit sur un bateau, à quai, au cœur des plus beaux ports français de la Riviera et d’ailleurs. De l’embarcation modeste et romantique au yacht imposant, tout est possible. Un séjour insolite, pour la nuit ou plus longtemps, qui conviendra aussi bien aux couples qu’aux familles.

Initiative salutaire, BedBoat a été lancée par trois étudiants de la Toulouse Business School, tous trois lauréats d’un projet d’entrepreneuriat. Félix Nacach est le porteur de projet initial, l’homme chargé du réseau et du dialogue avec les institutions. Fabian Fohrer est le visage du marketing, du développement et de la communication. Luke Colomb complète le tableau en supervisant l’aspect commercial et les dossiers RH. Différents et complémentaires, les trois capitaines de BedBoat observent leur trois-mâts fendre les flots de l’économie touristique. BedBoat, c’est déjà une petite dizaine de salariés.

BedBoat entend d’abord se développer dans son fief : les Alpes-Maritimes. Installée à Antibes, l’entreprise rayonne dans les alentours : Cannes, Nice, Monaco, Villeneuve-Loubet, Golfe-Juan… De premières locations se font jour sur la côte Atlantique, Deauville en tête. En quête de nouvelles frontières, les trois entrepreneurs au pied marin rêvent déjà de s’étendre ailleurs dans la Méditerranée. Après avoir sécurisé le marché maralpin, ils viseront Naples et surtout Barcelone !

Ne plus perdre d’argent avec son bateau

La force du concept BedBoat, c’est son aspect partagé et vertueux. En effet, le principe de la location de bateaux peut rencontrer l’assentiment des touristes comme des propriétaires. Luke Colomb nous le rappelle : « Pour un propriétaire de bateau, les diverses charges représentent un coût annuel équivalent à 10 à 15 % du prix d’achat. » Si acquérir un bateau est déjà très cher, le faire mouiller dans un port prestigieux l’est d’autant plus. La TAEMP peut s’avérer rédhibitoire. Ah, vous ne connaissez pas la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance ?

L’expérience BedBoat est donc un utile complément de revenu, qui peut même venir combler les charges annuelles du bateau ! Intéressant, d’autant plus pour les propriétaires qui utilisent assez peu leurs engins en dehors des vacances. Il est important d’ajouter que la prise de risque est très minimale puisque le bateau reste à quai et sert uniquement de logement. Ainsi, on évite l’avarie moteur tellement coûteuse… Malgré tout, pour les propriétaires qui le désirent, il est possible de proposer une option « en mer » ou votre engin sera piloté par un skipper agréé. Une caution et une assurance sont évidemment de la partie.

Quid des tracasseries ? Le propriétaire peut s’en exonérer en déléguant à BedBoat l’aspect comptable et gestionnaire. L’entreprise gère les locations, s’occupe du check in, intervient en cas de pépin… Le propriétaire peut se trouver à l’autre bout du monde que cela n’y change rien. Comme l’entreprise le précise : « Il n’a plus qu’à encaisser l’argent. » Le propriétaire peut d’ailleurs profiter du réseau « Yachting Experts » qui rassemble tout un écosystème de contacts pour le gardiennage et le nettoyage du navire.

Un moment à nulle autre pareille

De l’autre côté du prisme, côté touriste, le ravissement est d’autant plus grand. Installé au cœur du port, dans ce logement particulier et charmant, chacun peut vivre un moment original à mille lieues d’un hôtel classique. BedBoat, c’est aussi un pari écologique. Grâce à la charte mise en place par l’entreprise, l’assurance est donnée : usage de produits respectueux et sensibilisation à la protection de la biodiversité marine sont au rendez-vous. De nombreux services sont proposés pour monter d’un cran : champagne, traiteur, caviste, coiffeur, voiturier…

BedBoat est donc une innovation touristique très intéressante à mettre en lumière alors que la saison touristique 2023 s’apprête à débuter en fanfare pour les vacances de Pâques. Alors, à vos marques, prêts… BedBoat !