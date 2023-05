Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Assurly

Quoi ? Un site en ligne qui vous permet de faire des économies via la souscription à l’assurance, afin de recouvrer sa capacité d’emprunt.

Avec la hausse des taux d’intérêt, des prix de la location ou d’achat, il est de plus en plus difficile de se loger en France. Face à la crise du logement, les professionnels de l’immobilier et du bâtiment se mobilisent et lancent un message d’alerte.

D’après les estimations de l’Institut de l’épargne immobilière et financière (IEIF), le prix du logement a doublé en vingt ans. À l’autre bout de la chaîne, les revenus des Français n’ont augmenté que de 35 %. De ce fait, l’accession à la propriété est de plus en plus difficile, il est compliqué de trouver un logement à un coût abordable et le nombre de ménages en attente d’un logement social est en hausse constante chaque année.

Les professionnels alertent, si l’État ne prend pas le sujet à bras-le-corps, c’est une bombe économique et sociale qui menace d’exploser. Six fédérations professionnelles ont signé une tribune publiée lundi 15 mai dans le journal Le Parisien. Parmi les signataires figurent notamment la Fédération Française du Bâtiment et la FNAIM pour l’immobilier.

David contre Goliath

Alors que le ministère de l’Économie ouvre la voie vers l’assouplissement des critères pour l’obtention d’un prêt immobilier et ainsi relancer un marché en berne, la Banque de France, elle, s’y oppose. En effet, elle estime que cela risquerait de pousser bon nombre de ménages vers des situations de surendettement…

Toufik Gozim, cofondateur d’Assurly, assurance de prêt immobilier 100 % digitale, revient sur cette question. « Depuis un an, les taux pour les crédits immobiliers ont presque doublé, ce qui a rendu plus complexe et plus cher l’accès à la propriété pour nombre de ménages qui ont vu leur capacité d’emprunt diminuer et leurs demandes de crédits refusées. Un assouplissement de l’octroi des crédits immobiliers serait donc une bonne nouvelle pour de nombreux emprunteurs. Les banques n’aiment guère prendre trop de risques. En outre ces dernières accordent déjà des crédits avec un taux d’endettement jusqu’à 35 % et une durée qui peut aller jusqu’à 30 ans, en sélectionnant les meilleurs dossiers ».

« Par ailleurs, avec les taux qui augmentent, la mise en concurrence des banques pour obtenir le meilleur taux d’intérêt devient de plus en plus difficile. Cette fois les emprunteurs doivent faire jouer la concurrence sur le taux d’assurance pour retrouver de la capacité d’emprunt », défend Toufik Gozim, le cofondateur de la néo-assurance Assurly.

Le fil d’Ariane

Lorsque vous contractez un prêt immobilier pour l’achat de votre maison par exemple, vous souscrivez ensuite à une assurance emprunteur pour assurer ce prêt. Elle vous permet d’être couvert en cas d’accident (perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, etc.). L’assureur vous rembourse alors les mensualités du prêt, en totalité ou en partie.

Ainsi, l’assurance de prêt peut constituer une part importante du montant global d’un emprunt immobilier. Son choix n’est donc pas à négliger. Elle peut, en vertu de la loi Lagarde de 2010, être souscrite dans un établissement extérieur à l’émetteur de l’emprunt. Il est également possible de changer d’assurance de prêt en cours de remboursement du crédit, soit la première année, soit à chaque date anniversaire de l’emprunt. L’assurance de prêt n’est légalement pas obligatoire mais il est pratiquement impossible d’obtenir un crédit sans qu’il ne soit associé à une assurance.

De ce fait, Assurly.com vous permet d’obtenir un devis personnalisé puis de souscrire à une nouvelle assurance emprunteur en quelques clics. C’est lui qui s’occupe de la communication et des démarches avec l’organisme de crédit. Les économies réalisées vont dépendre de plusieurs facteurs, mais en moyenne, au cours de votre emprunt, elles pourront atteindre plusieurs milliers d’euros. Jouer sur le montant de l’assurance pour devenir propriétaire, voilà le pari d’Assurly ! Pour rappel, selon les chiffres de l’Observatoire Crédit Logement/CSA, la production de prêts immobiliers a reculé de 27,2 % sur un an en février 2023, et le nombre de crédits accordés diminue quasiment dans les mêmes proportions.