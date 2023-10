Temps de lecture estimé : 3 minutes

Qui ? Food Truck Agency

Quoi ? Une agence de placement de food trucks pour les entreprises de plus de 200 personnes.



La restauration se nomadise et les food trucks sont légion. Le phénomène est décennal maintenant. Problème : le nombre d’emplacements pour les accueillir reste très restreint et chaque lieu s’arrache à prix d’or. Alors, devant cette aberration, Martin Malinvaud et trois amis imaginent le concept de Food Truck Agency. En quelques mots, une agence qui place des food trucks sur des emplacements privés réservés aux entreprises ou aux écoles.

Comment est né Food Truck Agency ?

Avec trois amis d’école de commerce, nous nous sommes rendu compte qu’en bas de notre établissement à Bordeaux, nous n’avions rien pour manger. Alors, après quelques voyages dans des pays où le food truck est très démocratisé, on s’est dit que ce serait une bonne idée d’en placer aux pieds des entreprises et des universités. Sauf que l’on s’est vite aperçu du problème majeur qui existe en France : il y a très peu d’emplacements publics. C’est ultra-réglementé. Même les meilleurs food trucks peinent à se placer sur le marché.

Alors, nous avons créé Food Truck Agency avec l’idée de s’implanter sur des emplacements privés. Il y a de plus en plus d’entreprises, d’écoles qui réservent une place pour les food trucks. Nous leur proposons donc une large gamme de restaurateurs itinérants et l’on se charge de toute la logistique autour de leur arrivée sur site.

Vous êtes arrivés sur le marché en 2015, presque cinq ans avant la covid-19. Qu’est-ce que cette pandémie a changé dans votre approche ?

Avec l’arrivée du télétravail, certains collaborateurs ne viennent que quelques jours par semaine au bureau. Les restaurants interentreprises, les cantines coûtent alors parfois trop cher à l’employeur pour une fréquentation en déclin. Nous sommes en mesure d’apporter une solution alternative à cela.

Le marché de la restauration b to b est saturé. Les grands acteurs comme Elior ou Sodexo, sont très largement leaders. Mais depuis 2020, la démocratisation d’acteurs comme Uber Eats, Deliveroo, Frichti, etc. déstabilise le marché. C’est une vraie opportunité pour nous.

Concrètement, qui paye pour votre service et comment ?

Avant, notre modèle, c’était de faire payer les food truckers. Puis au moment charnière où nous ne savions pas quel était l’avenir de notre start-up, nous avons basculé le business model. Aujourd’hui, notre service est complétement gratuit pour les food trucks, qui sont pour la plupart des artisans qui ont du mal à se payer à la fin du mois. On a décidé de les protéger.

À l’inverse, c’est devenu un service payant pour les entreprises avec un abonnement mensuel en fonction de la fréquence de passage de nos camions. Elles sont très contentes de notre service, parce qu’elles savent que l’on gère pour elle la logistique des food trucks et que l’on propose un large choix de nourriture de qualité à leurs collaborateurs.

Les food truckers profitent donc de vos opportunités business gratuitement. On imagine qu’ils doivent se bousculer pour entrer dans votre répertoire…

Nous avons environ une cinquantaine de candidatures par mois. Mais pour nous, il s’agit d’avoir des critères de sélection strictes. On ne travaille qu’avec des food trucks qualifiés. Il en va de notre image de marque. Par exemple, pour l’Assemblée nationale qui est l’un de nos clients, si les députés sont intoxiqués c’est sur nous que cela va retomber. Alors nous prenons bien soin de sélectionner que les très bons food truckers. Dans les faits, on porte une particulière attention à l’esthétisme du camion, au concept et à l’humain. On aime travailler avec des gens sympas. Ensuite on privilégie les food trucks responsables, avec des emballages recyclables et qui font dans le circuit court. Ce sont nos valeurs. Et évidemment on fait en sorte qu’ils aient toutes les certifications et assurances nécessaires pour une telle activité.

Une fois qu’ils sont sélectionnés, comme pour Uber Eats ou Deliveroo, les clients peuvent noter la qualité de leur repas de une à cinq étoiles, et laisser un commentaire. On assure ainsi un suivi continu et veille à ce que nos food truckers respectent toujours une certaine qualité de restauration.

Quel avenir pour Food Truck Agency ?

On a plein d’idées ! Très certainement qu’un jour, on aidera les bons food truckers à se franchiser. Cela permettrait de récupérer les super marques d’une ville et de les démocratiser dans une autre. Et puis dans un second temps, on aimerait aussi créer nos propres food trucks.

Ce que l’on observe, c’est que nous sommes ceux qui peuvent cadrer ce marché déstructuré. La plupart des food truckers se concentrent sur leur cuisine, ils ne peuvent pas véritablement penser au développement business au-delà de leur camion. On veut les accompagner. On ouvre des emplacements que les food truckers seuls n’auraient jamais ouverts. S’il n’y a pas d’emplacement, il n’y a pas de business. Nous, on leur offre une opportunité gratuite d’en faire. Continuons dans cette voie.