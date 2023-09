Temps de lecture estimé : 2 minutes

La 11e édition du « FDDAY » se tiendra le 20 septembre au musée des Arts forains à Paris. ÉcoRéseau Business est partenaire.

« FDDAY », pour France Digitale Day. L’association indépendante, née en 2012 à l’heure du mouvement des Pigeons (ces entrepreneurs qui fustigeaient les réformes de la fiscalité induites par le Budget 2013 considérant qu’elles allaient décourager les créations d’entreprises), a pour mission de faire émerger des champions européens. Et bien sûr défendre l’innovation en France et en Europe, un combat incarné par Maya Noël, voix des start-up, nommée en 2021 au poste de directrice générale de France Digitale. Un crédo : jouons collectif !

Un programme riche

Tout comme ÉcoRéseau Business, France Digitale a franchi le cap des dix ans. Et compte sur cet événement du 20 septembre pour, une nouvelle fois, rassembler tous les acteurs de l’écosystème start-up. Pas moins de 5 000 entrepreneurs et investisseurs se réuniront dans un cadre atypique, le musée des Arts forains dans le XIIe arrondissement de Paris. Cette année, le « FDDAY » accueillera l’avant-première du CES 2024, l’un des événements les plus importants de l’industrie technologique – dont le salon se tiendra en janvier 2024.

Autres temps forts durant le « FDDAY » : la parution d’un mapping de champions européens de la tech réalisé avec 16 pays d’Europe et 19 associations de start-up. Sans oublier une scène sectorielle spéciale pour tout comprendre des thématiques phares du moment, à l’instar du monde quantique, de l’intelligence artificielle (IA) ou des fintechs. Parmi les conférences attendues aussi : « Founders and athletes : same energy », avec les interventions de Justine Hutteau, Amel Bouzoura, Malia Mettela et Jacques d’Arrigo. Retrouvez tout le programme ici.

France Digitale, c’est quoi ? Selon sa directrice générale Maya Noël…

« L’association compte aujourd’hui plus de 2 000 start-up membres, pour un écosystème global de 15 000 entreprises. Nous sommes une vingtaine de personnes permanentes, auxquelles il faut ajouter les 20 membres qui composent le conseil d’administration, élus par nos 2 000 membres […] Au début, la vocation de France Digitale : faire connaître les start-up, leurs enjeux, ainsi que le métier d’investisseur en capital-risque […] Aujourd’hui les missions ont évolué. On raisonne à l’échelle européenne, on a envie de faire de nos start-up européennes des champions qui puissent concurrencer le reste du monde, l’Amérique et l’Asie », extrait de l’interview de Maya Noël, dans le n°101 d’ÉcoRéseau Business.