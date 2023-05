Temps de lecture estimé : 1 minute

Expobiogaz revient cette année pour sa douzième édition ! Le seul salon dédié au gaz renouvelable investira le parc des expositions de Strasbourg les 7 et 8 juin prochains.

Cette année – plus que jamais depuis la création du salon – Expobiogaz aura un rôle majeur à jouer. Le conflit russo-ukrainien qui a tari les approvisionnements de gaz dans toute l’Europe a alerté sur nos dépendances aux énergies fossiles. Alors les solutions alternatives – dont le gaz renouvelable – doivent vite prendre le relais. Un consensus partagé par les 150 exposants de l’édition 2023 !

Un programme riche

Expobiogaz fédère. La pluralité de ses visiteurs, des exposants et des marques partenaires impressionne. Du porteur de projet aux collectivités locales, tout le monde a sa place sur ce salon. L’entrée « visiteurs » y est d’ailleurs gratuite avec son badge d’invitation !

À découvrir : une proposition riche et complète de toutes les nouvelles méthodes pour produire du gaz renouvelable. La méthanisation en figure de proue évidemment, mais aussi les solutions « power-to-gas » ou encore la pyrogazéification. Pour tout apprendre sur ces savoir-faire et mieux se rendre compte du combat que mènent ces acteurs contre le gaz fossile, de nombreuses conférences et activités auront lieu pendant les deux jours de salon.

Une édition qui marque le tournant du secteur

Après un large engouement pour le gaz renouvelable, la mise en place de projets à échelle nationale s’était un peu essoufflée. Alors que l’année 2022 affichait enfin une dynamique positive, l’exercice en cours semble poursuivre cette tendance.

Côté business et entrepreneuriat, la filière reste porteuse. Sur les plusieurs centaines de visiteurs attendus au salon, nombreux seront les entrepreneurs innovants. Une occasion en or pour eux de dénicher de précieux contacts et parler à des spécialistes du sujet.

Pour compléter son offre, Expobiogaz propose la visite de sites de méthanisation clés du Grand Est. Les organisateurs ont aussi mis en place un village agricole pour échanger avec les exploitants agricoles et un forum de talent et formation. Un large panel d’activités pour tout comprendre sur les tenants et les aboutissants du secteur. Bref, si vous êtes porteur d’un projet ou simplement sensible à la question de l’énergie renouvelable, rendez-vous sur le salon Expobiogaz les 7 et 8 juin.