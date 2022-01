Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un médecin français depuis 20 ans en Chine démontre par les données que son pays d’origine, la France, paie cher sa liberté. Eh bien tant mieux.

Il est un petit livre difficilement lisible à cause de ses raccourcis, de ses schémas complexes, de ses coquilles, de ses tableaux aux minuscules caractères, mais surtout à cause du style minimaliste du stupéfiant auteur : Covid XXI, première pandémie de l’ère digitale. Il est sous-titré L’ARN viral qui révèle l’ADN des nations et le monde de demain. Le tout signé par le docteur Guillaume Zagury qui se présente comme « un décathlonien de la santé et de l’innovation ». La liste de ses compétences n’est pas mince : épidémiologiste, médecin (deux jours par semaine, précise-t-il), expert en innovation bio et en technologie médicale (« medtech »), entrepreneur. Le tout depuis vingt ans depuis l’Asie.

L’on a publié ici régulièrement les courbes savantes et les conclusions de ce Français hors norme qu’entoure, insiste-t-il, une équipe de médecins, ingénieurs, data analysts.

Bref, une sorte de cador pour lequel la covid s’analyse à l’échelle du monde puisque le pandémique virus a migré partout, fut combattu partout, à coups de logiques, de moyens et de résultats hétérogènes. Alors que le réflexe de proximité polarise le plus souvent notre attention sur notre village, notre département, notre région, notre pays et accessoirement le reste du monde, le Dr Zagury dévore les données du monde entier au point de se lancer dans cette fameuse analyse de l’ADN des nations dont il revendique l’exploration en sous-titre de son opuscule bourré de données.

Or malgré des précautions contournées, notre expatrié de Shanghai finit par opposer l’Asie « confucéenne » (Japon, Corée, Taiwan, Singapour, Vietnam), ultratechnologique et aux peuples soumis, aux démocraties occidentales dont la France, « freinée par les 15-20 % de la population en opposition, anti-masque, anvi-vax, anti-passe, complotistes (sic), antisystèmes ». Ce premier arbitrage en faveur des dictatures au premier rang desquelles la Chine augure de la fascination de notre toubib pour les régimes forts.

En réalité, explique Zagury, en phase 2 de l’épidémie la Chine n’a pas voulu freiner la circulation du virus, mais l’arrêter. « À chaque départ de feu, un Canadair s’abat. » Au prix de l’acceptation des mesures privatives de liberté qu’il attribue à la culture confucéenne (respect des personnes âgées et du groupe).

Quant à la France, parmi les 25 analyses des pays à l’emporte-pièce du médecin, elle a montré des failles au regard de ce qu’il nomme le « crash test 360° » : un système de santé que les grippes hivernales mettaient à genoux avant même la covid. Une faible réactivité industrielle. Un système de santé numériquement pas à la hauteur. Un mille-feuille administratif centralisé en « hyporéactivité ». Une technoscience pharmaceutique « en turbulence » où les trois leaders mondiaux Pasteur, Sanofi, Mérieux n’ont pas su réagir. Zagury en conclut la mise en évidence des « limites idéologiques de certaines démocraties, où la liberté individuelle prime sur celle du groupe ». Il prône « l’acceptation sociale de mesures liberticides et intrusives – à court terme », se sent-il obligé d’ajouter. Mais « trop de liberté individuelle peut-elle parfois tuer la société ? » (le « ? » n’est chez lui qu’une précaution).

On n’est jamais trahi que par les siens. Notre prophète de Shanghai n’a peut-être pas conscience que tout son ouvrage tend à démontrer non seulement que le « monde de demain » appartiendra à la Chine, mais surtout que les méthodes dictatoriales de Xi Jiping sont les meilleures. Peut-être. Mais, comme le tournerait La Fontaine, préférons mille fois notre liberté de contester les puissants à notre santé imposée par des fusils. La France est peut-être un fétu de râleurs, elle est encore une démocratie.