Le numéro « 100 » de votre magazine entrepreneurial et optimiste, ÉcoRéseau Business, est disponible dès aujourd’hui, vendredi 16 juin. Pour ce rendez-vous symbolique : 50 femmes et 50 hommes à l’honneur. Qui ont marqué la décennie.

Pour notre centième édition, quoi de mieux que de revenir sur les 100 entrepreneurs – au sens large du terme – qui font bouger les lignes ? Les mêmes qui ont rompu avec nos bonnes vieilles habitudes. Les mêmes qui nous informent, nous alertent, nous sensibilisent. Celles et ceux qui nous promettent, et surtout agissent, pour un monde un peu plus durable demain. Qui ont fait vibrer plusieurs générations et qui démontrent la richesse que peuvent constituer des reconversions.

Qu’on les apprécie ou qu’on les déteste, ces 100 personnalités – 50 femmes et 50 hommes – ont marqué la décennie qui vient de s’écouler – celle qui a vu naître votre mensuel ÉcoRéseau Business. Fort à parier qu’elles influencent de nouveau les dix prochaines années.

Parmi ces 100 entrepreneurs, certains sont devenus des alliés, d’autres des partenaires solides. Parfois même, des amis. ÉcoRéseau Business partage avec ces bâtisseurs et disrupteurs le même engouement pour les entreprises et l’entrepreneuriat. La même passion pour l’aventure, le concret, le réel. Et que dire de cet amour que nous portons à notre terreau fertile qu’est la France, et le plus souvent aussi partagé – et c’est la force de notre pays – au-delà des frontières de l’hexagone.

Centième édition rime aussi avec remerciements. Alors un clin d’œil particulier à nos fidèles chroniqueurs qui nous accompagnent au quotidien et analysent l’évolution de notre société. Et à d’autres personnalités, disparues au cours de la décennie et qui avaient encore tant à donner. Nous leur rendons hommage en préambule de ce numéro 100.

Enfin souhaitons-nous pour ces dix prochaines années, et toutes les suivantes, que nous trouvions les solutions pour relever nos nombreux défis, de notre économie à la diversité en passant par le climat. Et ce toujours avec ce même engagement. Avec cet optimisme lucide qui caractérise ÉcoRéseau Business.

Chers lecteurs, un grand merci pour votre fidélité depuis ce mois de février 2013. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d’eau. Un nouveau format, une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques, une newsletter quotidienne et un tas d’événements. Mais aussi une pandémie mondiale, une crise sociale majeure, le retour de la guerre sur notre continent, une inflation tonitruante. Et si nous sommes toujours là, c’est avant tout grâce à vous.

Alors merci.