Temps de lecture estimé : 1 minute

Le monde encore libre somnole face aux agressions physiques, climatiques et morales. Pensons plus vite.

La guerre d’Ukraine ne fait plus la une de nos journaux.

C’est un terrible constat. Les souffrances du peuple ukrainien et l’héroïsme désabusé de Volodymyr Zelenski sont passés au second plan d’un monde où, aux États-Unis, un gamin tue pour venger des traumatismes et où en France les micros-trottoirs interrogent des vacanciers heureux du beau temps.

Bien sûr, une information chasse l’autre. Mais les médias doivent-ils banaliser la guerre sauvage d’un despote à un lancer de missile de presque toute l’Europe ? Tout se passe comme si les démocraties molles avaient fait le service minimum : des paroles, des armes, des « sacrifices » énergétiques. Après, on verra. On verra comment Poutine, que l’on espérait au bout du rouleau, va enkyster une guerre permanente, destructrice de tout ce qu’il ne peut voler. Quitte à ce que, au terme d’un voyage au bout de la nuit, la Russie garde ses silos nucléaires dressés dans un champ de ruines. Nous aurons perdu cette guerre alors que la mère des batailles, la transition climatique, devrait rester le grand combat d’une espèce qui continue à s’autodétruire…

Cette façon de « plomber » la semaine n’est pas dans les gènes de nos publications qui se donnent pour mission de décrypter la dynamique d’un monde positif. Mais il faut parfois appeler une somnolence une démission. Bien sûr, des millions de gens entreprennent avec succès, un (trop) lent mouvement de cristallisation des nouvelles bonnes pratiques écologiques va soudain faire émerger – dans les pays qui en ont les moyens – des comportements et des productions universels capables de changer nos modèles économiques. À Paris, une Première ministre que l’on dit bosseuse et méthodique va amorcer le lent virage de l’erre du paquebot.

Mais tout tient dans ce qualificatif de « lent ».

Les guerres que nous menons sont trop lentes face aux dictateurs prompts à tirer, face aux phénomènes accélérés du climat, face aux adaptations de nos modèles économiques.

Le message de cette lettre de plomb : pensons plus vite, pensons mieux que les unes des journaux tournés vers les matchs de tennis. Gardons cette volonté de changer chaque jour le geste qui aggrave les pollutions et consomme l’énergie, restons attentifs à rester en éveil, tautologie assumée.

Entreprendre n’est pas toujours créer une boîte. Entreprenons-nous.