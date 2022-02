Temps de lecture estimé : 1 minute

Fidèle à ces trois mots clés qui nous/vous caractérisent si bien, et contre vents et marées puisque c’est notre quotidien depuis la création du journal en 2013, nous partageons avec vous ces (bonnes) nouvelles de début d’année.

Qui dit rentrée dit numéro anniversaire de votre mensuel préféré – le 9e déjà ! –, donc nouveautés :

Tout d’abord, et c’est un changement significatif, notre logo s’affirme. Une image de marque, ce n’est pas rien, alors nous assumons qui nous sommes avec ces lettres capitales et cette typographie plus contemporaine.

Inévitablement, vous remarquerez aussi notre Une, à partager sans modération !

Entièrement repensée, elle mettra en lumière chaque mois une femme ou un homme qui vous regarde, les yeux dans les yeux, car nous l’affirmons de nouveau : oui, tout est possible ! Vous y trouverez un entrepreneur engagé, un capitaine d’industrie ou une personnalité emblématique qui connaît la résilience. Évidemment elle ou il fait bouger les lignes, est optimiste, rebondit en permanence et s’adapte à toute météo, aussi capricieuse soit-elle.

Un grand merci à Jacques Séguéla, Stéphane Corcia et Thierry Alexandre pour cette prise de risque et parallèlement cette évolution majeure.

Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux chroniqueurs dont Yves Jégo – ancien ministre devenu entrepreneur – qui nous commentera l’actualité du made in France –, l’artiste optimiste et poétique Laurence Dréano pour conforter le lien entre l’art et l’entreprise, et Fabrice Develay, l’ex-huissier qui a rebondi en réinventant le recouvrement !

Tout ceci ne servirait à rien si nous n’allions pas plus loin : notre site continue sa mutation depuis le début de l’année, notre kiosque numérique sera disponible d’ici à la fin du 1er trimestre, notre newsletter que vous lisez ici revêt ses nouveaux habits en ce lundi et… Ecoreseau.TV arrive dans quelques semaines ! Oui, nous aussi aurons notre WebTV après tout, mais à une condition : qu’elle soit la chaîne de l’économie et de la diversité. Patience et rendez-vous dans quelques semaines, en attendant les 10 ans d’Écoréseau Business.

Pour ces raisons, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d’année et continuons notre action qui est d’entreprendre aujourd’hui pour construire le monde de demain avec vous, et commenter cette France qui réussit avec bon sens, lucidité, envie et motifs d’espoirs. Car il y en a.

Merci de votre assiduité chaque jour, et rendez-vous dans votre boîte aux lettres ou chez votre marchand de journaux ce vendredi !

Enfin parce que la tradition nous le permet encore un 31 janvier, une excellente année 2022 à toutes et tous !