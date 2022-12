Temps de lecture estimé : 2 minutes

« Il n’y aura pas de coupures de courant cet hiver », assurait le ministre délégué aux Transports Clément Beaune en juillet. Visiblement, le gouvernement n’a pas géré la situation aussi bien qu’il ne le pensait. Dès janvier, des millions de Français seront ponctuellement privés d’électricité. Et cette fois-ci, il faudra faire preuve de rigueur pour les accompagner dans cette nouvelle tribulation.

Des coupures d’électricité programmées, ciblées et ponctuelles. Voilà la solution apportée par le gouvernement et RTE (le Réseau de transport d’électricité) pour faire face au manque d’énergie. Via l’application Écowatt, les Français seront informés trois jours en amont, s’ils habitent dans une zone ciblée, de leur future coupure de courant. Ces « délestages » dureront deux heures au maximum et interviendront aux moments des pics de consommation d’électricité. Soit entre 8 h et 10 h le matin, et entre 18 h et 20 h le soir.

Des centaines de paramètres à prendre en compte

Interrogé par Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia, le président du directoire de RTE Xavier Piechaczyk a montré quelques faiblesses. Notamment sur la question des digicodes. Si aucune réponse n’est apportée d’ici aux premières coupures, certains Français pourraient se retrouver sur le palier de leur immeuble, incapables de rentrer chez eux. Condamnés à attendre plusieurs heures dans le froid.

Se pose aussi la question des communications, pourrons-nous utiliser nos téléphones ? Les coupures n’épargneront pas les quelque 60 000 antennes-relais qui habillent le paysage français. Des mesures seront mises en œuvre pour éviter un black-out, synonyme pour certains d’un arrêt total des activités professionnelles. Ainsi, les antennes aux alentours devraient pouvoir supporter la hausse du trafic, sauf dans certaines zones rurales.

Alors évidemment, l’exécutif priorise les cas urgents. Les hospitalisations à domicile, le cas des écoles et des hôpitaux sont étudiés. Une circulaire devrait être prochainement envoyée aux préfets de chaque région de France métropolitaine pour « finaliser la préparation du pays ».

Au total, 60 % de la population française devrait subir au moins un délestage cet hiver. Cependant, rassurons-nous, le ciblage des zones obéira à une forme d’équité pour éviter l’acharnement sur les mêmes ménages.

Un dernier appel à la responsabilité collective

« Jusqu’à la dernière minute, les Français peuvent éviter ces coupures. Si les entreprises font attention au chauffage et à l’éclairage dans les jours qui la précèdent par exemple. Les particuliers aussi peuvent adopter les bons gestes », affirme Xavier Piechaczyck, soucieux de rappeler que la sobriété énergétique est plus que jamais au goût du jour.

Le président du directoire de RTE milite aussi pour son application Écowatt, téléchargée seulement par 300 000 usagers pour le moment. « Ce n’est pas assez, il faut en faire la publicité », défend-t-il.

Bref, voilà un énième effort demandé aux Français, qui paient déjà leur électricité à prix d’or. Désormais, ils doivent s’attendre à ne plus pouvoir en consommer… cet hiver-là sera rude. Mais, au moins, nous sommes prévenus.