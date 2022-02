Temps de lecture estimé : 1 minute

Bonne nouvelle. Le nombre de femmes dirigeantes à la tête des entreprises augmente. La parité est cependant loin d’être gagnée.



La loi Rixain, adoptée fin 2021, impose aux entreprises de plus de 1000 salarié·es des quotas féminins au sein des grandes instances. Au moins 30 % de femmes en 2027 et 40 % en 2030. Le cabinet de conseil Heidrick & Struggles a pris soin d’évaluer les tendances auprès des instances dirigeantes.

Pour l’heure, un peu moins d’un tiers des entreprises de l’indice boursier SBF 120 comptent 30 % de femmes à des postes de direction et remplissent le cahier des charges fixé par la loi Rixain fin décembre. « Ces entreprises ont pris une longueur d’avance en anticipant cette évolution », a souligné Jennifer Flock, directrice diversité, équité et inclusion, chez Heidrick Consulting.

Une marge de progression observée chez certaines entreprises du CAC 40

Certaines sociétés, plus avancées, comptabilisent 40 % de femmes au sein du comité exécutif. Six d’entre elles sont d’ailleurs dirigées par des femmes. Comme Europcar, Gecina, Maisons du Monde ou bien Sodexo, précise Hervé Borensztejn, de Heidrick Consulting.

Les entreprises du CAC 40 progressent également : 4 femmes dirigeantes sont sur le point d’arriver à la tête d’Orange, d’Engie, de Suez et de Veolia. Trois de ces dernières nominations n’ont pas été prises en compte dans l’étude.

L’étude démontre que 68 % de femmes occupent des postes fonctionnels au sein des comités exécutifs : direction marketing, ressources humaines, service juridique etc. Même si 86 % de ces postes restent occupés par des hommes…. « Si on était un peu critique par rapport à ça, on dirait qu’on commence à observer des comités exécutifs à deux vitesses », commente Hervé Borensztejn.

La parité ? ce n’est pas gagné !

Heidrick & Struggles a calculé le nombre de recrutements nécessaires pour atteindre la parité, et, surprise : le pari est loin d’être gagné. Parmi les 120 entreprises cotées, seules 14 d’entre elles sont dirigées par une femme ! 78 femmes manquent d’ailleurs encore à l’appel pour atteindre les fameux 30 % fixés par la loi Rixain. En parallèle, pour atteindre un quota de représentation de 40 % de femmes à l’horizon 2030, il faudrait nommer 212 femmes de plus à des postes de direction (sur 1 347 postes au sein des comités exécutifs).