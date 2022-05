Temps de lecture estimé : 1 minute

Saudi Aramco domine le classement des entreprises les plus rentables, selon Statista.

On raffole des classements. Sans même parfois se préoccuper des critères pris en compte pour établir telle ou telle hiérarchie. On veut savoir qui domine qui, qui a chuté, qui a progressé. Sur la scène économique, le dernier classement en date se concentre sur les entreprises les plus rentables à l’échelle mondiale. Car comme chaque année, Forbes établit son Global 2000, un classement qui recense les 2 000 plus grandes entreprises par actions mondiales.

À partir de ce classement, Statista s’est penché sur la rentabilité des entreprises retenues par Forbes. Par rentabilité, entendre le rapport entre les revenus d’une société et les sommes qu’elle a mobilisées pour les obtenir. Et à ce petit jeu-là, c’est la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures Saudi Aramco qui s’en sort le mieux. Laquelle a enregistré, l’an passé, un bénéfice d’un peu plus de 105 milliards de dollars. Saudi Aramco profite sans conteste de la flambée des prix du pétrole. Et pour preuve, au premier trimestre, le géant saoudien fait état d’un profit de quasiment 40 milliards de dollars.

En termes de rentabilité, Apple se hisse au second rang – avec un bénéfice de 101 milliards de dollars. Saudi Aramco et Apple sont les deux seules entreprises à avoir, l’an passé, franchi la barre symbolique des 100 milliards de bénéfices. La société d’investissement Berkshire Hathaway complète le podium (90 milliards), devant Alphabet (76 milliards) et Microsoft (71 milliards de dollars). L’un des membres du cercle fermé des GAFAM, Amazon, n’est, lui « qu’à seulement » 33 milliards de dollars de bénéfices en 2021. Bref, on trie les grains de caviar.

Voici le top 8 des entreprises les plus rentables à l’échelle mondiale, selon Statista (et à partir du classement de Forbes) :

Saudi Aramco (105 milliards)

Apple (101 milliards)

Berkshire Hathaway (90 milliards)

Alphabet (76 milliards)

Microsoft (71 milliards)

Industrial and Commercial Bank of China, ICBC (54 milliards)

China Construction Bank (47 milliards)

JPMorgan Chase & co (42 milliards)

Pour rappel, Forbes précise que les 2 000 entreprises retenues représentent 58 pays. Dont 590 entreprises recensées pour les États-Unis, 351 pour la Chine/Hong Kong et 196 pour le Japon.