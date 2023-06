Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024, afin d’élire le président et le vice-président des États-Unis. L’occasion de revenir sur le profil des différents candidats à la Maison-Blanche.

Douze candidats sont déjà en lice pour l’investiture. Néanmoins, seuls Biden et Trump sont pour l’heure des profils crédibles face à des candidats dits plus « marginaux ». Un risque de voir le même match se rejouer ? Du côté républicain, la liste s’allonge de semaine en semaine. Synthèse.

Donald Trump

À 76 ans, le 45e président des États-Unis a déclaré officiellement sa candidature le 15 novembre 2022. Le mégalo amateur de green a été condamné en mai dernier, à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts à l’ancienne journaliste E. Jean Carroll. Un fait qui ne semble pas entacher sa campagne puisqu’il reste le candidat le plus solide du parti.

Ron DeSantis

Il est le challengeur le plus sérieux de Donald Trump, bien que derrière pour l’instant dans les sondages. Cet ancien officier de la marine a déjà signé des projets de loi qui imposent de nouvelles restrictions à l’avortement et qui assouplissent la législation sur les armes à feu. Actuellement gouverneur de Floride, ses positions pourraient certes l’aider dans les primaires républicaines, mais lui porteraient probablement préjudice parmi les électeurs indépendants et plus modérés lors des élections générales.

Tim Scott

Seul sénateur républicain noir des États-Unis, il est peu connu en dehors de son État d’origine, la Caroline du Sud. C’est sa détermination acharnée et son souci d’unifier son parti divisé, qui l’ont aidé à se démarquer de l’approche plus agressive de Trump et de DeSantis. Même si certains Américains le soutiennent pour son optimisme et sa jovialité, l’argument de vente pourrait ne pas suffire pour gagner au vu de sa cote de popularité.

Nikki Haley

Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice de Trump aux Nations unies, elle a axé sa campagne sur sa relative jeunesse (51 ans) par rapport à Biden et à Trump, ainsi que sur ses origines indiennes. Elle a acquis au sein du Parti républicain la réputation d’une conservatrice solide, capable d’aborder les questions de genre et de race de manière plus crédible que ses pairs.

Vivek Ramaswamy

Ancien investisseur et dirigeant dans le domaine des biotechnologies, il a créé une société en 2022 pour faire pression sur les entreprises afin qu’elles abandonnent leurs initiatives environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise. Voilà une belle initiative pour la planète – qui peut bien encore attendre un peu ! Cet outsider politique a suscité de nombreuses discussions au sein de la base en tant qu’alternative potentielle à Trump, mais il reste un candidat à la victoire finale peu probable.

Mike Pence

Le vice-président de Donald Trump a rompu avec son ancien patron à la suite de l’attaque menée en 2021 par des partisans de l’homme aux mèches blondes contre le Capitole, alors qu’il se trouvait à l’intérieur du bâtiment. Il a déclaré que « l’histoire tiendra Trump pour responsable » de son rôle dans l’attentat. Il est un conservateur convaincu, qui s’adresse directement à la communauté chrétienne évangélique.

Chris Christie

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, 60 ans, qui a joué le rôle de conseiller lors de la campagne de Trump à la Maison-Blanche en 2016 avant de devenir un critique virulent de l’ancien président, a officiellement lancé sa campagne au début du mois de juin et se présente comme un outsider déterminé.

Asa Hutchinson

L’ancien gouverneur de l’Arkansas a lancé sa candidature à la Maison-Blanche en avril en appelant Trump à se retirer pour faire face à son inculpation. Il a mis en avant son expérience à la tête de cet État profondément conservateur pour prouver qu’il pouvait mener à bien les politiques qui tiennent à cœur aux électeurs républicains, citant les réductions d’impôts et les initiatives de création d’emplois comme des sources de fierté particulières. Notons que sa notoriété reste limitée en dehors de l’Arkansas.

Doug Burgum

Burgum, qui effectue son deuxième mandat en tant que gouverneur du Dakota du Nord aux États-Unis, prévoit de lancer sa campagne le 7 juin. Il a créé une entreprise de logiciels prospère avant de la vendre à Microsoft Corp en 2001. Partisan d’un faible taux d’imposition et d’une réduction des réglementations, il cherchera probablement à se présenter comme un conservateur traditionnel qui se concentrera sur l’économie et la sécurité nationale.

Et pour les démocrates…



Joe Biden

Joe Biden, 80 ans, qui est déjà le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis, devra convaincre les électeurs qu’il a l’endurance nécessaire pour rester quatre ans de plus à la Maison-Blanche, alors que le pays s’inquiète de son âge et de sa faible cote de popularité. Et ses nombreuses chutes n’aident pas à rassurer sur son état de santé.

Marianne Williamson

L’auteure de best-sellers et gourou du développement personnel s’est lancée pour la deuxième fois dans la course à la Maison-Blanche. Elle s’est présentée en tant que démocrate aux primaires présidentielles de 2020, mais a baissé les bras avant qu’aucun vote n’ait eu lieu. Elle a lancé sa campagne pour 2024 le 23 mars dernier.

Robert Kennedy Jr.

Militant anti-vaccins, âgé de 69 ans, il est le fils du sénateur américain Robert F. Kennedy, assassiné en 1968 alors qu’il était lui-même candidat à l’élection présidentielle. Ainsi, il a été banni de YouTube et d’Instagram pour avoir diffusé des informations erronées sur les vaccins et la pandémie de covid-19.