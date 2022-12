Temps de lecture estimé : 2 minutes

Où l’ancienne ministre de Lionel Jospin, l’écologiste Dominique Voynet, fait soudain parler d’elle… Pas forcément en bien.

Une vidéo surgie des entrailles d’Internet montre Dominique Voynet, ancienne ministre de l’Environnement de Lionel Jospin, avouer sciemment qu’elle a contrecarré l’avis de son gouvernement sur la question nucléaire pour faire prévaloir sa position personnelle.



C’est une vidéo improbable. Profondément dérangeante. On y voit une ancienne ministre avouer hilare qu’elle a, lors d’une négociation internationale, trompé son propre gouvernement avec la complicité d’un dirigeant étranger. Explication.

Vous souvenez-vous de Dominique Voynet ? L’ancienne égérie des Verts, candidate à la présidentielle en 1995 puis 2007 (scores faméliques de respectivement 3,32 % et 1,57 %) – fut, entre 1997 et 2001, ministre de l’Environnement. Nous étions alors sous la troisième cohabitation : Jacques Chirac à l’Élysée se tournait les pouces, impuissant, face à son Premier ministre Lionel Jospin, locataire de Matignon. C’est le gouvernement de la « gauche plurielle » : les communistes et les écologistes sont en alliance avec le PS.

Une vieille vidéo de Dominique Voynet vient de ressortir sur les réseaux sociaux. Elle est issue d’un documentaire intitulé « Nucléaire, une vérité qui dérange ». L’ancienne ministre raconte les coulisses d’une négociation à Bruxelles. Intéressant, d’autant qu’a priori Dominique Voynet a tout l’air d’une femme digne de confiance. La ministre retrace son souvenir d’un grand débat continental sur l’avenir de l’énergie nucléaire. Nous sommes alors en l’an 2000.

Elle fait sciemment le contraire de ce que lui demande Lionel Jospin…

Son Premier ministre, Lionel Jospin, veut que cette énergie soit classée dans la catégorie : « énergie d’avenir » et puisse échapper aux malus qui touchent le gaz, le pétrole et le charbon. La France et la Grande-Bretagne sont les deux nations nucléaires d’un continent sinon assez réservé sur la question.

Il est donc question, ni plus ni moins, que de défendre le legs du Général de Gaulle et de Georges Pompidou ; cette énergie nucléaire qui permettait aux Français de profiter d’une énergie bon-marché, indépendante, stable… et qui ne consomme pas de CO ² . Alors que notre parc nucléaire est aujourd’hui en grande difficulté, après des années de gestion erratique à la petite semaine, nous mesurons le luxe que constituait cette grande chance.

Revenons à cette négociation bruxelloise. Dominique Voynet, alors simple ministre, est donc censée agir en concordance avec l’avis de son gouvernement.

Pour elle, c’est du chinois. Dans le secret de Bruxelles, elle va faire tout l’inverse, en fervente opposante du nucléaire.

L’étrange fierté d’une ministre

Dominique Voynet ne s’en cache nullement. Dans le documentaire elle lance, bravache et décidée : « J’avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste [celle des énergies d’avenir]. J’étais donc partie à Bruxelles en trainant un peu des pieds et je rencontre mon homologue anglais, qui me dit avoir reçu le même mandat ». En catimini avec son homologue, lui aussi opposé au nucléaire, elle décide de mentir à son propre gouvernement. Dominique Voynet appelle Matignon et déclare « être isolée ». Elle poursuit : « Les Anglais vont nous lâcher. » Devant la caméra, elle ricane. « Pour la France, être isolée en Europe est impossible… ». Son homologue britannique s’essaie au même jeu, de l’autre côté, avec Londres au bout du fil… Les représentants de deux nations pronucléaires jouent ainsi une carte personnelle… anti-nucléaire !

« En rentrant, je n’ai pas pu me vanter, il fallait que j’aie l’air désolée… », conclut Mme. Voynet dans un grand cynisme, visiblement fière d’avoir trahi la confiance de son propre gouvernement.

Une affaire assez grave dont Dominique Voynet devra un jour s’expliquer. Le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée, Olivier Marleix, en tombant, stupéfait, sur cette vidéo, a décidé de sévir… « Il faudra que Madame Dominique Voynet vienne un jour s’expliquer « hilare » devant la Cour de Justice de la République », déclare l’élu d’Eure-et-Loir. Dont acte. Celle qui tente un retour en politique – elle vient d’être élue secrétaire régionale d’Europe Écologie-Les Verts en Franche-Comté – commence bien mal sa nouvelle vie…