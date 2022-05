Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’indice des prix à la consommation augmente de 5,2 % sur un an au mois de mai

L’inflation augmente, la consommation des ménages français baisse. Les dernières données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) estime à 5,2 % l’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Et dans le même temps, les Français·es se serrent la ceinture, se privant même de certains aliments indispensables à leur santé.

L’inflation française poursuit son inexorable ascension. Sur un an, l’indice des prix à la consommation aurait augmenté de 5,2 % en mai 2022 selon les chiffres de l’Insee. L’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 5,8 %. Un chiffre qui reste cependant en-dessous de la moyenne du taux d’inflation de la zone euro qui était estimé à 7,4 % en avril d’après Eurostat. Sans surprise, cette nouvelle augmentation est la conséquence directe de la hausse des prix « de l’énergie, des services, de l’alimentation et des produits manufacturés », précise l’Insee.

Sur le mois de mai, l’indice aurait pris 0,6 point, après 0,4 point en avril. Et les hausses consécutives de l’indice se font directement ressentir dans les chariots de courses. Le mois dernier les ménages ont moins consommé. L’institut de la statistique rapporte que la consommation des ménages en biens (en volume) a encore perdu 0,4 % après -1,4 % en mars.

Moins de fruits et légumes dans les assiettes

Les Français·es rognent sur leur budget alimentation. Cet indice perd 1,1 point après 1,6 point au mois de mars. Économiste et directrice du département Consommation du Credoc, Pascale Hébel déclarait vendredi 13 mai à Franceinfo : « On observe des changements sur les habitudes de dépenses. » Et d’ajouter que les moins fortunés supprimaient de leur alimentation des produits indispensables à la santé tels que les fruits et légumes. « On ne va pas manger moins de calories, mais on va manger des produits qui ont des prix au kilo plus faibles. C’est-à-dire qu’on mange plutôt des céréales, malgré le fait que ce sont les produits sur lesquels il y a des fortes hausses. Ça permet de manger moins cher », a-t-elle précisé.

La consommation de biens fabriqués et durables baisse également, respectivement -0,3 % et -0,7 %. Mais contre toute attente, la consommation d’énergie, elle, a rebondi au mois d’avril malgré l’explosion des prix, +0,7 % après une baisse de 2,8 %. « Ceci s’explique par le rebond de la consommation de gaz et d’électricité (+2 % après -1,3 %), sans doute en lien avec des températures au-dessous de la moyenne en avril 2022 », analyse l’Insee. Autre hausse notable, l’indice de l’habillement et du textile prend 0,5 %.

L’inflation devrait continuer de peser sur le pouvoir d’achat des Français·es dans les prochains mois. Selon les précédentes estimations de l’Insee, l’inflation devrait atteindre 5,4 % sur un an au mois de juin en raison de l’augmentation des prix de l’alimentation (+ 6,3 %) et des prix de l’énergie.