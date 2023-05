Temps de lecture estimé : 2 minutes

Créé en 2009 par Bénédicte Sanson et Dominique Restino, le Moovjee accompagne les jeunes entrepreneurs dans leur développement personnel et la croissance de leur entreprise par du mentorat.

Hier, mardi 30 mai, avait lieu la 14e édition du Prix Moovjee, un concours qui s’adresse à tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans, ayant pour ambition de créer et développer une entreprise implantée en France.

Ambitieux, dynamiques et talentueux, les jeunes entrepreneurs façonnent le monde de demain. Ainsi, ils ouvrent une nouvelle voie avec des concepts plus innovants, écologiques, respectueux, inclusifs et solidaires. Porter leur projet et contribuer à leur « succes story », c’est l’essence même de Moovjee.

L’entité propose un accompagnement personnel aux jeunes entrepreneurs, centré sur un programme de mentorat d’une durée minimum d’un an. Une aide enrichie d’un pôle d’experts métiers bénévoles, d’une visibilité média et d’une intégration dans le tissu économique par de la mise en réseau et des opportunités commerciales. Elle participe à la promotion de l’entrepreneuriat pour les jeunes au travers de son action phare, le Prix Moovjee. Enfin, elle anime toute une communauté, des échanges croisés entre les générations pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Elle amène également un regard innovant et agile aux générations qui les précèdent.

Plus haut et plus loin

Cette nouvelle édition du Prix Moovjee s’est déroulée dans le prestigieux Théâtre Mogador. Dans ce concours, les candidats peuvent postuler dans plusieurs catégories. « Entrepreneur » pour gagner le Grand Prix Moovjee si l’entreprise est déjà créée. Le « Coup de Cœur du Jury ». « Porteur de Projet » pour gagner le Prix « 100 jours » pour une entreprise créée d’ici à la fin de l’année 2023. Last but… un nouveau prix a été décerné cette année : le Prix « Artistes-Entrepreneurs » ! Pour ce dernier, les candidats doivent être porteurs d’un projet artistique en conception ou en cours de réalisation. Et prévoir un lancement public au plus tard le 31 décembre 2024 en France.

Décrocher la lune

Ainsi, afin d’élever leur projet, Le Grand Prix Moovjee est attribué dans la catégorie « Entrepreneur », ainsi qu’une dotation financière de 10 000 euros. Le lauréat du « Coup de Cœur du Jury » se voit attribuer une dotation financière de 5 000 euros.

Les lauréats et finalistes de la catégorie « Entrepreneur » remportent le programme de mentorat du Moovjee, soit un accompagnement sur 12 mois avec un mentor, entrepreneur expérimenté. Des partenaires, comme l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) pour la mention spéciale « Premier pas vers l’Export », complètent la dotation en récompensant un ou plusieurs candidats qui entrent dans la cible de leurs programmes/produits.

Pour la catégorie « Porteur de projet », le gagnant se voit décerner le Prix « 100 jours » et une dotation financière de 5 000 euros. Même somme pour le lauréat du Prix « Artistes-Entrepreneurs » et une dotation financière de 5 000 euros. Le lauréat et les finalistes de la catégorie « Porteur de projet » et la catégorie « Porteur de projet artistique » remportent le programme de mentorat #1jeune1mentor pour Entreprendre by Moovjee, un accompagnement sur 6 mois avec un mentor expérimenté.

Pour tous les finalistes et lauréats, ils remportent une participation au séminaire « Les journées de l’entrepreneur de demain ». Des produits et services offerts par les partenaires du Prix Moovjee. Entre autres.

Pour rappel, l’an passé, le Grand Prix Moovjee a été décerné à Robin Maquet, cofondateur de BYSCO, une start-up nantaise qui a tout simplement inventé la filière de valorisation du byssus de moule.

Les lauréats de cette 14e édition :