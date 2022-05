Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie.



Rien ne semble pouvoir arrêter la machine russe, plus de deux mois après le début du conflit en Ukraine. Les sanctions économiques se multiplient et échauffent les esprits. Cette fois, la Commission européenne envisage d’instaurer un embargo progressif sur les importations de pétrole russe afin de tarir le financement de la guerre.

La tension monte d’un cran. Une nouvelle salve de sanctions – la sixième – pourrait bien s’abattre sur la Russie et faire mal au portefeuille de Moscou. Dans la nuit de mardi 3 à mercredi 4 mai, la Commission européenne a présenté aux États membres un projet d’embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Une mesure censée réduire le financement de la guerre que le pays mène contre l’Ukraine depuis le 24 février. « Il s’agira d’une interdiction complète des importations de tout le pétrole russe, transporté par voie maritime ou par oléoduc, brut et raffiné (…) de façon ordonnée, d’une manière qui nous permettra de mettre en place d’autres voies d’approvisionnement », a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devant les eurodéputé·es. Pour rappel, la Russie exporte les deux tiers de ses produits pétroliers vers l’Union européenne. Le tout pour un total de 80 milliards de dollars en 2021, selon Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

Le projet en question propose l’arrêt progressif desdites importations. Ce, sur une période de six à huit mois. L’embargo prendrait pleinement effet à la fin de l’année 2022. Seront toutefois exemptées la Hongrie et la Slovaquie, complètement dépendantes aux produits russes. « Il ne s’agit pas d’une décision politique (…) c’est une véritable question d’approvisionnement pour nous, car il est actuellement impossible de faire fonctionner la Hongrie et son économie sans le pétrole russe », assure le ministre des Finances hongrois Péter Szijjarto. Mais cette situation ne plaît pas à certains États membres qui s’estimeraient lésés par l’application d’un tel embargo. En tête, la Bulgarie et la République tchèque, elles aussi très dépendantes des importations pétrolières russes. L’Allemagne a de son côté pris ses précautions, ayant réduit son pourcentage de dépendance à 12 % ces dernières semaines contre 35 % quelques semaines auparavant. La France se maintient sous la barre des 25 %.

« Je ne sais pas si l’adoption de la proposition sera possible d’ici au weekend, a déclaré le ministre allemand de l’Économie et du climat, Robert Habeck, car l’adoption d’un tel projet nécessite l’unanimité des 27. Rien n’est garanti. Chaque nouveau paquet de sanctions contre la Russie est plus difficile à adopter car il impose des choix politiques à chaque État membre », a-t-il ajouté.

Second, we de-swift Sberbank – by far Russia's largest bank – and two other major banks.

Third, we are banning three big Russian state-owned broadcasters from our airwaves, that amplify Putin´s lies and propaganda aggressively. pic.twitter.com/P556IGXFIl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022