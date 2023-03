Temps de lecture estimé : 3 minutes

Carole Delga, présidente PS d’Occitanie, semble faire de sa région un laboratoire pour la France.

Présidente de région la mieux réélue de France en 2021, Carole Delga jouit d’une assise importante dans sa vaste province d’Occitanie. Un marchepied pour l’après ?

Martres-Tolosane. Superbe commune de Haute-Garonne, célèbre pour sa bastide circulaire, qui possède en son centre une église bâtie sur une nécropole paléochrétienne. On pourrait dire que c’est un village français comme les autres, mais celui-là vaut vraiment le coup d’œil… Au loin, en perspective, les Pyrénées et leurs sommets blanchâtres. Mais c’est de l’autre-côté que regarde Carole Delga, l’enfant du pays. Vers Toulouse, le siège de la région qu’elle préside, et plus loin encore, vers Paris et son Palais de l’Élysée !

Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, fait désormais office d’espoir d’un camp… qui n’en n’a plus beaucoup. Depuis la déroute Hamon en 2017 et le crash Hidalgo en 2022 ; le PS vivote, il sort hagard d’un congrès désastreux où Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol se sont combattus avec grande acrimonie, tout cela sur fond de bourrage d’urnes. Comme disait l’écrivain Jorge Luis Borges : « La guerre de deux chauves qui se disputent un peigne ».

Mais voilà, Carole Delga y croit encore. Cette ancienne vallsiste, qui fut secrétaire d’État d’Emmanuel Macron à Bercy, demeure fidèle au PS. Fidèle mais libre, car elle combat désormais la stratégie d’union des gauches derrière LFI, parti qu’elle ne peut pas encadrer. Dans son village de Martres-Tolosane, où on l’appelle toujours « Carole », les gens savent « qu’elle préside un truc » sans savoir vraiment si c’est une région, un département, une ComCom ou un ministère… La preuve par A + B que le millefeuille administratif français reste illisible pour tant de citoyens. S’ils ne situent pas toujours son rôle précis, les habitants reconnaissent tout de même en leur ancienne maire une femme d’action, une battante qui en veut…

Mais qui est vraiment Carole Delga ?

Issue d’un milieu assez modeste, cette femme embrassa la carrière de fonctionnaire, en mairie de Limoges d’abord, puis au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Un parcours classique. Marquée à gauche, elle devient maire de Martres-Tolosane en 2008, puis vice-présidente de région en 2010. Martin Malvy, alors président de région et baron socialiste du coin, la prend sous son aile et favorise son implantation aux législatives de 2012… Elle sera élue dès le premier tour, une performance pour une néo-députée ! Elle découvre alors la capitale et les intrigues de la présidence Hollande. Sur les bancs socialistes, non loin d’elle, le jeune Olivier Dussopt ou encore Richard Ferrand, alors tous deux à la gauche du parti.

En 2014, François Hollande décide d’assumer un tournant social-libéral. Il renvoie Arnaud Montebourg et confie Bercy au jeune Emmanuel Macron, alors inconnu. L’ex-banquier s’attache les services de cette députée du cru, aux prises avec le terrain, douée d’un accent chantant qui rassure. Carole Delga devient ainsi secrétaire d’État déléguée au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire… Un titre ronflant qui lui permet de s’afficher dans les médias auprès de Manuel Valls, le Premier ministre, dont elle est alors un soutien enthousiaste.

Mais Paris l’ennuie, elle regrette le charme et la douceur de vie de son Sud-Ouest. Ainsi, elle ne manque pas l’occasion de se présenter aux régionales de 2015. Elle est élue facilement sur la terre de gauche qu’est la nouvelle région « Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon ». Premier acte de présidente : elle change ce nom en « Occitanie ». Carole Delga décide de faire de cette région nouvelle un laboratoire… Même si les Occitans ne sont pas des cobayes !

La Dame d’Occitanie

Depuis 2015, elle doit donner vie à l’une des plus grandes régions d’Europe, à cheval sur 13 départements ! L’Occitanie, c’est elle, et le site de la région se charge de le rappeler en diffusant largement son portrait. Depuis Toulouse et Montpellier, elle s’active pour « changer la vie », fidèle au slogan rimbaldien. Transports scolaires gratuits pour les enfants, trains gratuits pour les moins de 26 ans… Elle s’active aussi pour être présente au cœur de cette ruralité du Sud-Ouest : Ariège, Lozère, Aveyron, Lot… 72 724 km2 de terrain à occuper, soit la superficie de l’Irlande !

Sa grande référence est sans doute Jaurès (rien d’étonnant). Elle consacre un livre à l’homme d’Albi, intitulé Jean Jaurès, les Convictions et le Courage, paru chez Privat. Elle admire aussi le Général de Gaulle. Au Point, elle confie son respect pour l’homme du 18 juin : « J’ai une grande admiration pour l’idée qu’il avait de la France, pour son volontarisme politique et son refus de la compromission notamment avec le régime de Vichy et le nazisme ».

Cette femme de gauche, attachée aux valeurs paysannes et rurales, porte-parole d’une gauche pro-business et de la République territoriale incarne un contre-modèle face aux bobos. Suffisant pour se dresser jusqu’à la présidence ? Nous verrons si les Français sont prêts à confier le bouton nucléaire à Carole Delga.

Les Indiscrets d’ERB…

