Vestige de notre histoire et source d’inspiration pour notre futur, le bâti reflète et témoigne avec justesse des enjeux des hommes à travers les âges. Aujourd’hui, le secteur d’activité de la construction a pris une dimension majeure dans notre société.

Matthieu Lamy, président de l’OPQTECC, s’est exprimé sur le sujet, à l’occasion du lancement de son livre intitulé Initiation à l’économie de la construction (Éditions du Moniteur) au sein du très prestigieux Salon Gustave Eiffel, avec la participation d’Yves Jégo, ex-secrètaire d’État chargé de l’outre-Mer. Ah la tour Eiffel, un édifice français qui a tant suscité de controverses à l’époque de sa construction, et qui est aujourd’hui l’un des monuments les plus visités du monde. Tout un symbole donc d’évoquer le lancement de l’ouvrage dans ce lieu qui fait la fierté de la France. David Lisnard, actuel maire de Cannes, a écrit la préface de l’ouvrage.

Doté d’une chaîne de valeur qui ne cesse de se complexifier, le secteur d’activité de la construction et de la rénovation se doit aujourd’hui d’intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux, aussi bien que les contraintes financières. De ce fait, Matthieu Lamy ambitionne, au travers de son livre, de mieux faire comprendre l’utilité professionnelle et sociale de l’économie de la construction. Il a notamment évoqué l’importance du métier de métreur-vérificateur, profession essentielle au secteur, à l’heure où les questionnements sont tournés vers les coûts financiers et les incidences de l’activité humaine sur la planète.

Le métreur-vérificateur est ainsi le « gardien de la maîtrise des coûts, des délais et de la régularité des chantiers de toute nature, l’économiste de la construction qui intervient à chaque étape d’un projet. Utilisant des technologies nouvelles, à l’instar de la maquette numérique, il évalue également les externalités négatives des chantiers, notamment l’impact environnemental ». Le président de l’OPQTECC offre alors le panorama des potentiels de cette profession, un métier pas forcément à la mode, mais ô combien nécessaire.

Des fondations solides

L’acte de construire s’est considérablement complexifié, fini le temps où un même homme possédait tous les savoirs prérequis sur tous les aspects techniques. Ainsi, on a vu naître des collaborations entre les grands organismes et les techniciens de toute nature. Ces collaborations doivent être guidées par un maître d’ouvrage, lequel porte sur ses épaules le projet. Dans la mesure où les projets sont de plus en plus denses, et où les intervenants se multiplient, l’assistance d’un économiste de la construction demeure essentielle.

Cette assistance, bien entendu établie en amont, est déterminée dans son contenu par un contrat avec le maître d’ouvrage. D’autre part, en vue des exigences sociétales, les entreprises sont conduites à promouvoir et à respecter une certaine éthique dans l’exercice de leur profession. L’indépendance et l’éthique professionnelle sont donc au cœur du métier d’économiste de la construction.

« L’économiste de la construction a vocation à devenir, dans un avenir proche, comme cela est déjà le cas en Grande-Bretagne et dans de nombreux pays, une sorte de garant des aspects économiques et financiers de l’acte de bâtir lors de tout projet de construction. »

Des sommets d’enjeux planétaires

Le livre fait également état, en France, du secteur du bâtiment qui représente 44 % de la consommation d’énergie, et près de 25 % des émissions de CO₂. La réglementation a donc évolué en ce sens et s’inscrit dans une action continue et progressive en faveur de bâtiments moins énergivores. L’analyse du cycle de vie (AVC), est la méthode utilisée qui permet d’évaluer la performance environnementale des bâtiments. De nombreux labels existent également dans le monde et font tous l’objet d’une réalisation d’analyse du cycle de vie.

Une analyse de cycle de vie se réalise sur 4 étapes bien distinctes :

Définition des objectifs de l’étude

Analyse de l’inventaire

Évaluation de l’impact

Interprétation

Construire dans un monde qui bouge

Cet ouvrage constitue une véritable source d’information à destination de tous les acteurs de la construction. Il permet de mieux appréhender les apports de l’économie de la construction et dessine avec finesse et précision les contours d’une profession qui a su s’adapter aux besoins du processus constructif.