Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une étude de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) fait le point sur les métiers porteurs qui recrutent le plus.

Dans un contexte positif pour l’emploi et dans la foulée d’un taux de chômage historiquement bas, le millésime 2022 de l’emploi des cadres s’annonce exceptionnel. L’étude annuelle de l’Apec en témoigne : l’informatique a le vent en poupe, et devrait être le secteur qui recrute le plus dans les mois à venir.

Le rebond de l’emploi en général et du recrutement en particulier depuis le milieu de l’année 2021 se confirme. Et va se prolonger en 2022, jusqu’à peut-être dépasser le record de 2019, l’année pré-crise, à en croire l’étude de l’Apec qui s’appuie sur les offre d’emploi publiées l’année précédente. Au total, ce sont quelque 522 000 offres d’emploi qui fondent l’étude. En guise de méthodologie, l’Apec a identifié les métiers cadres les plus porteurs soit parce qu’ils représentent d’importants gisements de recrutement à l’heure actuelle, soit parce que la progression des opportunités de recrutement y est particulièrement forte.

Premier enseignement : l’étude dénombre 16 familles de métiers qualifiées de « poids lourds », parmi les 111 étudiées. Chacune de ces familles de premier plan rassemble plus de 8 000 offres d’emploi. Au total, l’Apec identifie six activités particulièrement porteuses : informatique et études R&D ; commercial et marketing ; ressources humaines ; gestion, finance et administration ; travaux, chantiers, qualité et maintenance industrielle ; et santé, social et médico-social.

L’informatique carbure

À la première place des métiers qui recruteront le plus en 2022, on retrouve ceux du développement informatique, avec près de 40 000 offres publiées l’an dernier. Viennent ensuite les métiers de la comptabilité, avec plus de 20 000 offres. Puis, encore, deux autres métiers de l’informatique, avec la gestion de projets (16 000 offres) et les infrastructures et systèmes (14 000 offres), devant l’ingénierie d’affaires et la représentation commerciale. La suite des 16 secteurs « poids lourds » : management commercial, conduite de travaux, recrutement et gestion de carrière, métiers de la qualité (environ 9 500 offres), puis management administratif et financier, administration du personnel, développement commercial, juridique, ingénierie de travaux et ingénierie R&D.

Le bond spectaculaire du médico-social

Outre les 16 secteurs les plus dynamiques, l’Apec identifie également 17 familles de métiers « formule 1 » qui regroupent au moins 2 000 offres. Le critère : une progression d’au moins 10 % entre 2019 et 2020, pendant que le total des offres d’emploi baissait de 1 %. On retrouve donc des secteurs dont les volumes d’offres restent encore loin des secteurs qui recrutent le plus, mais dont la dynamique est particulièrement forte. En tête de ces secteurs « formule 1 » : le médico-social ! Et pour cause : les offres d’emploi de cadres de la santé ont connu un bon spectaculaire en 2021, avec +105,9 % pour les métiers de la médecine, +82,1 % pour ceux des directions de structures de santé-social et +63 % pour l’encadrement médical, social et paramédical. Viennent ensuite les secteurs de la gestion immobilière (+54,2 %), de l’enseignement et de la formation continue (+43,4 %). L’étude distingue également quatre familles de métiers qui ont connu une hausse entre 30 % et 33 % : recrutement et gestion de carrière, direction marketing, commerciaux dans l’immobilier. Et six secteurs qui ont progressé de 23 à 28 % : support commercial, sécurité informatique, conseil en organisation et stratégie d’entreprise, ingénierie énergétique et environnementale, comptabilité, audit et expertise comptable.