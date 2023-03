Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les eurodéputés des vingt-sept pays de l’Union européenne ont validé, jeudi 30 mars, l’objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique européenne d’ici à 2030.

Le sujet était sur la table depuis un moment. Les experts du Giec ont, une énième fois, tiré la sonnette d’alarme concernant l’urgence climatique. Après le bouclage du dossier des moteurs thermiques en début de semaine, dont l’Allemagne a parfaitement su tirer son épingle du jeu, les 27 continuent leur série d’annonces issues du plan climat.

Après une quinzaine d’heures d’ultimes pourparlers, les États membres de l’UE se sont enfin accordés pour quasiment doubler la part des énergies renouvelables, dans le mix énergétique européen d’ici à 2030.

Le plan climat fixe ainsi un objectif contraignant de 42,5 % de renouvelables dans la consommation européenne d’ici à la fin de la décennie. Le niveau actuel est d’environ 22 %, un peu plus de 19 % en France. Le texte a coupé la poire en deux entre les 45 % que réclamaient la Commission européenne, et les 40 % que demandaient les États. Il marque un très net relèvement par rapport à l’objectif actuel de l’UE pour 2030, 32 %.

La recette

Pour atteindre ses objectifs, le texte approuvé prévoit de faciliter et d’accélérer les procédures d’autorisations pour les infrastructures d’énergies renouvelables, avec l’établissement de territoires dédiés et une réglementation assouplie. L’accord fait aussi de la biomasse, bois brûlé pour produire de l’électricité, une source « 100 % verte », a souligné l’eurodéputé Markus Pieper, rapporteur du texte.

Cette « bioénergie », défendue notamment par les pays scandinaves, a cependant fait l’objet de vives contestations par les ONG écologistes, inquiètes de l’impact sur les forêts comme puits de carbone et refuges de biodiversité. Cependant, l’utilisation de la biomasse forestière primaire a été plus strictement définie et encadrée. « L’utilisation de la biomasse est mieux encadrée même si le Parlement voulait aller plus loin », déclare l’eurodéputé Pascal Canfin, président de la commission parlementaire Environnement.

Le plat du jour ne fait pas l’unanimité

Sur l’énergie atomique, le texte fait état de « la reconnaissance du rôle spécifique du nucléaire qui n’est ni vert ni fossile », ajoute Pascal Canfin. L’énergie nucléaire a été un point de discorde fort ces dernières semaines chez les Vingt-Sept.

En outre, le texte fait état d’ambitieux objectifs d’hydrogène renouvelable à atteindre dans les secteurs du transport et de l’industrie. La France et ses alliés réclamaient donc le même traitement pour l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène dit bas-carbone, produit avec de l’électricité d’origine nucléaire.

De ce fait, certains pays membres ont refusé d’encourager, dans un texte dédié aux énergies renouvelables, la production d’hydrogène issue du nucléaire, au risque selon eux de ralentir les investissements dans les renouvelables. L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et l’Espagne, faisaient partie des pays contestataires.

Au final, la présidence suédoise de l’UE, qui menait les discussions au nom des États membres avec les eurodéputés, a tranché. Elle a effectué un compromis qui vise à assouplir les objectifs, pour les pays qui disposent d’une importante production électrique décarbonée.

Selon l’accord conclu, la cible d’hydrogène renouvelable pour 2030 pourra se voir réduite de 20 % pour les États membres où la part d’hydrogène fossile dans la consommation d’hydrogène du pays sera inférieure à 23 %. En 2022, l’atome a fourni 63 % de la production d’électricité, dans le mix énergétique français.

« Cela veut dire que la France ne sera pas obligée de construire du renouvelable pour faire de l’hydrogène pour l’industrie et les transports mais pourra aussi utiliser le nucléaire, pour tenir l’objectif européen. C’était une condition absolue pour la France pour soutenir l’accord final », a spécifié Pascal Canfin.