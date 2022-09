Temps de lecture estimé : 2 minutes

La France se distingue comme le pays européen dans lequel les entreprises entendent le plus recruter.

« Le plein emploi n’est pas une incantation ! Nous avons baissé le chômage durant la crise sanitaire. Celui des jeunes est au plus bas depuis 40 ans. Nous voulons atteindre le plein emploi et nous y arriverons », lançait la Première ministre Elisabeth Borne, peu avant l’été. Indéniable, le taux de chômage est bas, à environ 7,4 % au deuxième trimestre selon l’Insee. Le plein emploi n’est plus si loin – il correspond généralement à un taux de chômage de 5 % – et les entreprises françaises y sont pour beaucoup. À en croire le baromètre Manpower des perspectives d’emploi, les structures bleu blanc rouge veulent recruter en masse au quatrième trimestre 2022 !

Les intentions d’embauche poursuivent leur ascension. Les entreprises françaises veulent du sang neuf. Selon Manpower Group, la France s’invite comme le premier pays européen – à égalité avec la Suède – où les entreprises souhaitent le plus embaucher pour cette fin d’année. Dans le détail, la prévision nette d’emploi, l’indicateur construit par Manpower pour mesurer les intentions d’embauche, atteint 34 % pour les trois prochains mois. Soit une hausse de cinq points par rapport au troisième trimestre qui se terminera fin septembre.

Des différences selon la taille des entreprises

Le secteur manufacturier, lui, échappe à ces prévisions optimistes : une perte de 20 points de prévision nette d’emploi entre fin 2021 et fin 2022 ! Scénario inverse pour l’hôtellerie-restauration, en hausse de 20 points sur la même période. Pas une surprise, le secteur a fait face à une fuite de ses salariés, souvent mal rémunérés et peu reconnus. Les mêmes qui ne sont jamais revenus…

Le baromètre publié par Manpower Group montre que les entreprises de taille moyenne – entre 10 et 49 salariés – affichent une prévision nette d’emploi de 38 %, en augmentation de 17 points sur un an. Comprenez que ce sont ces entreprises de taille moyenne qui comptent le plus recruter fin 2022. Moins de 20 % en termes de prévision nette d’emploi pour les structures de moins de 10 salariés – soit une baisse de 16 points d’un trimestre à l’autre. D’un point de vue géographique, les entreprises qui entendent le plus recruter se situent dans le centre-est. Actifs à la recherche d’un emploi, postulez. Vos futurs patrons n’attendent que cela…

Les 10 métiers où le taux de difficulté à recruter est le plus élevé, selon l’enquête BMO 2022 de Pôle emploi :