Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le déficit public s’établit à 6,5 % du PIB en 2021

Après la crise de la covid-19, les finances publiques se portent un peu mieux. Le rebond économique se fait sentir dans les caisses de l’État. Les chiffres restent toutefois importants et certaines administrations peinent à retrouver leur niveau d’avant crise.

112,9 % du produit intérieur brut (PIB). La dette publique de la France a augmenté de 164,9 milliards d’euros en 2021, soit une valeur totale de 2 813,1 milliards d’euros. Les chiffres sont toujours impressionnants mais selon les données publiées mardi 29 mars par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), « exprimée en pourcentage du PIB, la dette publique diminue ». Et il en va de même pour le déficit public qui s’établit à 160,9 milliards d’euros, soit 6,5 % du PIB. Pour rappel, ce pourcentage était de 8,9 en 2020 et de 3,1 avant la crise, en 2019.

En 2021, le déficit public s’élève à 6,5 % du PIB, la dette notifiée à 112,9 % du PIBhttps://t.co/3sbj2fcphi — Insee (@InseeFr) March 29, 2022

Les dépenses publiques augmentent encore… +4 % pour 59,2 % du PIB. Une légère baisse par rapport à l’année covid où les dépenses atteignaient 61,4 % du PIB. Dans le détail, l’année dernière, les « dépenses de fonctionnement » prennent 3,7 %. Une augmentation portée, notamment, par l’accélération des rémunérations (+ 8,2 milliards d’euros). L’Insee précise que cette dynamique s’explique par « la première année pleine des revalorisations du Ségur de la santé ainsi que le dynamisme de la masse salariale des contractuels employés par les administrations locales ». Dans un deuxième temps, les prestations sociales ont également augmenté de 1,2 %, soit 8,1 milliards d’euros après une hausse considérable de 7,7 % en 2020. Enfin, « les subventions et autres transferts, qui avaient eux aussi été particulièrement stimulés par les mesures de crise en 2020, restent très dynamiques en 2021 », note l’institut de statistique avec + 12,6 % en 2021. Ce chiffre s’établissait à + 12,2 % en 2020. En cause, les aides versées par le Fonds de solidarité et « la montée en charge du plan de relance et du quatrième plan d’investissement d’avenir ».

Les administrations ont meilleure mine

Les recettes de l’État augmentent de 8,4 % en 2021, soit 101,8 milliards d’euros de plus. Elles atteignent 52,8 % du PIB contre 52,5 % en 2020 et 52,3 % en 2019. La fin des restrictions sanitaires signe le retour de l’activité économique et permet de faire oublier la baisse de 4,8 % qui avait grevé l’année 2020. Du côté des impôts, l’Insee note une hausse de 47,7 milliards d’euros, rien que ça. La TVA permet de rapporter 23,3 milliards d’euros aux caisses publiques (+ 14,4 %). Une augmentation à attribuer à la « reprise de la consommation des ménages et des investissements des entreprises ». Les « impôts courants sur le revenu des personnes et des entreprises » progressent aussi de 18,9 %, peu impactés par la diminution de la taxe d’habitation (-3,1 milliards d’euros).

Dernier point à noter, certaines administrations voient leur déficit reculer « sans toutefois retrouver [leur] niveau d’avant crise ». C’est notamment le cas des administrations de Sécurité sociale : 16,9 milliards d’euros en 2021 contre 46 milliards en 2020. Du côté des transports, l’Insee précise que : « Hors reprise de dette de la SNCF Réseau, de 25 milliards d’euros en 2020, le besoin de financement de l’État se réduit de 11,4 milliards d’euros, à 143,8 milliards en 2021 après 180,2 milliards en 2020. » Meilleur bilan pour les collectivités locales également qui « affichent un excédent de 4,7 milliards d’euros » en 2021.