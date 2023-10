Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin… Des entreprises ! « J’aime ma boîte », l’initiative positive de Sophie de Menthon, célèbre sa 21e édition. Forcément en fanfare.

Le travail est une valeur cardinale en France. Parce que les entreprises et les salariés sont des piliers pour notre nation, il est temps de se rassembler pour fêter le plaisir d’être ensemble, entre collègues et en équipe !

Vous avez compris ? On en a marre !! Assez de cette campagne médiatique de stigmatisation des entreprises, à coups de quiet-quitting, big quit et autres anglicismes absurdes. Oui, les Français aiment leur entreprise, ils en sont fiers et sont attachés à la valeur travail. Aujourd’hui, jeudi 19 octobre, nous avons l’occasion de prouver notre optimisme aux mauvaises langues, à l’occasion de la 21e édition de « J’aime ma boîte », la fête des entreprises ! Parce que les vieilles lunes de la lutte des classes appartiennent au passé.

Comme chaque année, plusieurs dizaines de milliers de salariés (en France et dans cinq autres pays européens) vont profiter de cette journée pour célébrer les valeurs de l’entreprise, la joie d’accomplir ensemble, avec les collègues, avec le patron.

Cette opération hyper-positive, initiée par l’inarrêtable Sophie de Menthon, qui nous plonge une fois de plus dans un bain d’optimisme, loin d’une actualité sans cesse plus déprimante. La présidente d’ETHIC (Entreprises à taille humaine indépendantes et de croissance) continue à faire prospérer son initiative grâce à des ambassadeurs de choix, dont cette année, Madame Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne.

Oui, l’entreprise, créatrice de richesse, est une mère nourricière pour la France. Votre journal, ÉcoRéseau Business, défendra toujours ses valeurs. Nous ne cèderons pas aux grincheux de tous poils. Au droit à la paresse, préférons le devoir de l’action… Avec l’esprit positif en bandoulière !

Entretien avec Sophie de Menthon

Sophie de Menthon, vous continuez d’innover avec « J’aime ma boîte », forte de votre inarrêtable envie d’agir. Parce que l’entreprise, c’est avant tout la fierté d’être ensemble ?

Les Français aiment leur entreprise, ils s’y sentent bien et le disent. C’est d’ailleurs, avec leur foyer, le lieu où ils passent le plus de temps. Remarquons que le télétravail a désormais du plomb dans l’aile, ce dont je me réjouis. Ce n’est pas tellement que le salarié ait besoin d’être au bureau, c’est plutôt l’inverse, c’est nous, dirigeants d’entreprises, qui avons besoin de nos salariés ! La créativité, l’esprit d’initiative, la convivialité… Tout cela n’est pas possible en télétravail. Avec « J’aime ma boîte », nous voulons défendre l’esprit d’équipe, le bonheur d’être ensemble ! Remarquons d’ailleurs que les salariés demandent de plus en plus à leur patron de s’occuper de leur santé et de leur bien-être… Ce dont nous nous acquittons !

Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’activités à organiser en entreprise, pour participer à « J’aime ma boîte » ?

Oh, il y en a tellement ! On peut organiser une séance du yoga, une course dans le square voisin avec l’ensemble des collaborateurs, un pique-nique, faire venir les enfants au bureau, aller au théâtre, au karaoké, inviter les retraités de l’entreprise… Il y a deux propositions que j’aime beaucoup. D’abord, on peut créer une boîte à idées où les salariés notent des messages de manière anonyme, pour dire ce qui va et ne va pas, pour faire avancer l’entreprise et que ce soit encore mieux l’année prochaine ! Deuxième coup de cœur, l’initiative prise par le groupe Eyrolles, qui propose à chaque salarié d’offrir un livre à la personne de son choix. Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez l’intégralité de l’entretien dans le n°104 d’ÉcoRéseau Business, dans les kiosques dès le 20 octobre.