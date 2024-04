Gaz, MaPrimeRenov’, CPF… Ce qui change en mai !

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le mois de mai apporte son lot de changements, hélas les Français ne les verront pas tous d’un très bon œil.

Après un mois d’avril placé sous le signe de la simplification, le mois de mai prend le relais. Et alors que le temps devrait se réchauffer, les changements qui arrivent risquent de calmer quelques ardeurs. Tour d’horizon.

• Le prix du gaz de nouveau en hausse

Premier coup porté au pouvoir d’achat des Français : le prix du gaz naturel va augmenter de 1,4 % TTC par rapport à avril. En cause ? « Une légère augmentation des prix de marché de gros de gaz naturel, qui étaient en baisse depuis la fin de l’année 2023 », justifie la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Ainsi, pour les Français qui se trouvent sur la zone desservie par Gaz réseau distribution France (GRDF), la part variable payée pour le gaz augmentera de 1,48 euro/MWh.

• Bénéficier d’une formation CPF devient plus conditionné

Chaque utilisateur du CPF devra maintenant débourser la somme de 100 euros pour participer à une formation. Seuls les demandeurs d’emploi ou les salariés pour lesquels l’employeur règle la formation seront exemptés de cette participation forfaitaire.

Ces 100 euros ne sont qu’une première étape, l’État se réserve le droit de réévaluer à la hausse le montant de cette participation en fonction de l’inflation pour les années suivantes. Cette entrée payante vise à juguler les nombreux cas de fraude au CPF et permettra à l’exécutif d’économiser 200 millions d’euros dès la fin de l’année 2024.

• Augmentation du « reste à charge » pour le patient

Avril avait été le théâtre de l’augmentation du prix des médicaments. Mai sera celui de l’augmentation du reste à charge. À partir du 15 mai, le montant de la contribution patient non-remboursable va augmenter de 2 euros à chaque consultation. Les patients qui nécessitent des analyses biologiques ou les examens radiologiques sont aussi concernés par cette mesure.

Le Journal Officiel précise toutefois que cette augmentation forfaitaire ne pourra pas excéder les 50 euros par an et par personne. Le site MoneyVox ajoute aussi que les bénéficiaires de l’assurance maternité, de la complémentaire santé solidaire et les mineurs n’y seront pas soumis.

Au total, le patient français débourse en moyenne 8,7 % des dépenses de santé de sa poche. Un résultat qui le place bien en dessous de la moyenne européenne à 14,4 %. En revanche, pour la Sécu, cette mesure permettrait d’économiser environ 400 millions d’euros par an.

• MaPrimeRenov’ évolue… positivement !

À compter du 15 mai et jusqu’au 1er janvier 2025, les conditions d’obtention de MaPrimeRénov’ s’assouplissent. Les logements classés G ou F sont les plus concernés. D’ici à environ deux semaines, il ne sera plus nécessaire de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE) pour accéder aux aides et se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. La prime sera aussi accessible aux projets de rénovation « monogeste », c’est-à-dire qu’il ne faudra plus forcément se lancer dans de lourds travaux de chauffage pour l’obtenir.

Autre point clé : le compromis de vente pourra suffire à obtenir la prime. Autrement dit, les ménages sur le point de devenir propriétaire d’un nouveau bien pourront demander l’aide avant que la vente ne soit effective. L’État exigera un titre de propriété plus tardivement.