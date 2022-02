Temps de lecture estimé : 2 minutes

À l’heure d’un nouveau rapprochement d’ampleur entre l’Europe et l’Afrique, Bercy exhorte les PME à « oser l’Afrique ».

Ce 17 février, 80 chefs d’État et de gouvernement se réunissent à Bruxelles pour un sommet majuscule entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE). À l’occasion de ce rendez-vous international qui doit resserrer les liens entre Europe et Afrique, les connexions entre entreprises sont au cœur des enjeux. Et Bercy en profite pour engager les entrepreneur·ses tricolores à se lancer sur un marché gigantesque aux portes du Vieux Continent.

Le sixième sommet qui réunit l’Union européenne et l’Union africaine avait été décalé de deux ans, pandémie de la covid oblige, pour finalement se tenir les 17 et 18 février à Bruxelles. Et ce dans un contexte particulièrement chargé pour la France, quelques semaines après les débuts de sa présidente tournante du Conseil de l’UE et tandis que le repli de l’armée française est attendu au Mali. Surtout, l’occasion et le moment sont tout trouvés pour que Paris se positionne comme le moteur européen du renouveau des relations entre les deux continents, notamment en matière de connexions entre entreprises et investissements.

À la veille de la séquence électorale et fort à propos, Bercy exhorte les PME tricolores et les entrepreneur·ses de l’hexagone à se lancer et à « Oser l’Afrique ». Un message porté par Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité depuis le début de l’année et par Emmanuel Macron. Et pour cause, le marché potentiel est considérable (54 États souverains) et les opportunités commerciales nombreuses. Comme le rappelle le ministère de l’Économie et des Finances, 6 200 entreprises tricolores de toutes tailles sont déjà implantées de l’autre côté de la Méditerranée. Un renouveau qui se veut comme le prolongement de la dynamique instaurée par le « New Deal » entre l’Afrique et l’UE lancé en décembre 2021.

Afrique – France entrepreneur

Pour faciliter et entretenir les liens entre les acteurs économiques africains et européens, Paris lance une plate-forme de mise en relation : Afrique – France entrepreneur. Le lancement officiel de ce nouvel outil qui doit ouvrir un canal d’échange direct entre chef·fes d’entreprise s’est opéré en présence de Papa Amadou Sarr, ministre sénégalais en charge de l’Entrepreneuriat rapide.

Un autre levier prévu déjà disponible est celui de l’accélérateur Afrique de Bpifrance, lancé en 2017. Après avoir déjà accompagné une série de jeunes pousses, il accueillera prochainement une seconde salve de 25 entrepreneur·ses intéressé·es par le continent africain. Avec plus d’1,2 milliard d’habitant·es (2 milliards dans 25 ans), l’Afrique représente un marché que les PME françaises ne peuvent se permettre d’ignorer. Et elles l’ont bien compris, puisque le nombre d’entreprises de l’hexagone implantées en Afrique a augmenté de 60 % en 20 ans.