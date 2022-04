Arianespace et Amazon, contrat historique

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Amazon a retenu la fusée européenne Ariane-6 pour déployer sa constellation Kuiper.

On parle déjà du « contrat du siècle ». Grâce à la commande XXL passée par Amazon, le groupe Ariane, leader mondial de l’aéronautique et du spatial, a signé le plus important contrat de son histoire. L’ambition de l’entreprise de Jeff Bezos : mettre en orbite une série de satellites pour diffuser l’internet à haut débit sur toute la planète d’ici à 2030.

Une date à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire et la conquête spatiale que ce mardi 5 avril. Dans le cadre du 37e symposium spatial dans le Colorado [rassemblement de la communauté spatiale mondiale, ndlr], le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a signé la plus grande acquisition commerciale de fusées de l’histoire. Et alimente sa bonne dynamique, à la poursuite du SpaceX d’Elon Musk. Le contrat porte sur l’achat de quelque 83 lanceurs auprès de trois partenaires : Arianespace (18 fusées Ariane 6), United Launch Alliance (38 fusées Vulcan) et Blue Origin, la propre société spatiale de Jeff Bezos (12 New Glenn). Ces acquisitions doivent permettre de déployer en orbite basse (à 550 km de la Terre) « la majorité » des 3 236 satellites de Kuiper, la constellation géante d’Amazon, d’ici à 5 ans. « Kuiper fournira l’internet haut débit abordable à des dizaines de millions de client·es, dont des foyers individuels, des entreprises, des organises gouvernementaux et des opérateurs mobiles, dans des régions pas ou mal desservies dans le monde », a résumé Dave Limp, senior vice-président du géant du numérique. Si le montant total des accords n’a pas été rendu public, l’investissement dépasserait les 10 milliards de dollars, si l’on s’en réfère aux prix pratiqués pour de tels lancements et le coût des satellites.

Le gros coup d’Arianespace

Pour la compagnie spatiale et aéronautique européenne, ce contrat à dix chiffres tombe à point nommé, le développement de sa fusée Ariane 6 arrivant à son terme (son vol inaugural est prévu pour le dernier trimestre 2022). « Ce contrat, le plus important que nous ayons jamais signé, est un grand moment dans l’histoire d’Arianespace », insiste Stéphane Israël, président exécutif du groupe. Et pour cause, la victoire commerciale pour la nouvelle fusée Ariane 6 est déjà historique et devrait permettre à Arianespace d’atteindre son objectif de 11 vols par an en opérant 6 vols par an pendant trois ans pour le compte d’Amazon. Et surtout d’être rentable : la valeur du contrat avec Amazon est supérieure à celle du contrat avec la constellation OneWeb (mis en orbite par 21 fusées Soyouz commercialisées par Arianespace) qui, selon les estimations, dépassait 1,2 milliard de dollars « Le contrat d’Amazon donne de l’envergure au programme Ariane-6, crédibilise ses perspectives de marché et, surtout, il consolide l’image de ce futur lanceur, affirme Stéphane Israël. Conçu à un moment où le marché était dominé par le lancement des gros satellites vers l’orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres de la Terre, il démontre son adaptabilité à ce nouveau marché en expansion qu’est celui des constellations de petits satellites en orbite basse, évoluant entre 500 et 1 200 kilomètres. »

Si la date des premiers lancements de la constellation Kuiper reste encore à déterminer, deux premiers prototypes devraient être envoyés dans l’espace dès cette année. Le déploiement devrait lui démarrer en 2023, pour se terminer en 2024 ou 2025.