Venu des États-Unis, le survivalisme fait des émules en France. Ce mouvement, qui propose d’anticiper un effondrement civilisationnel en apprenant toutes sortes de techniques de survie, séduit différents types de personnes. Si beaucoup d’entre elles sont avant tout sont très tournées vers la nature, on compte dans leurs rangs de nombreux gamers. Mais alors, comment apprendre le survivalisme à travers les jeux vidéo ?

Le survivalisme, entre catastrophisme et décroissance

Dans les années 1970, en pleine Guerre froide et alors que le monde est secoué par un choc pétrolier et que les difficultés économiques bousculent les États-Unis, une partie de la population décide de se préparer au pire. Des groupes font ainsi le choix d’aménager un bunker dans leur jardin, de s’armer et de s’entraîner à survivre seuls dans la nature. Le but ? Se tenir prêts si le monde devait basculer dans le chaos. Le mouvement survivaliste moderne est né.

En France, le mouvement ne se développe véritablement qu’à partir des années 2000. D’abord empreint de catastrophisme et profondément anxiogène, é se modernise et embrasse la cause écologiste. Désormais, beaucoup des groupes se revendiquant du survivalisme sont d’abord des décroissants désireux de retrouver un équilibre avec la nature. Pour y parvenir, ils s’entraînent à se repérer grâce aux étoiles, à allumer un feu ou encore à reconnaître les plantes comestibles. Plus que de simples techniques de survie, il s’agit d’un mode de vie à part entière.

Comment apprendre le survivalisme grâce aux jeux vidéo : trois exemples concrets

Stormfall : Saga of Survival, la survie comme si vous y étiez

Beaucoup des survivalistes modernes puisent leur inspiration et apprennent de nouvelles techniques grâce aux jeux vidéo. Et s’il y a un genre qui se prête tout particulièrement à l’exercice, c’est bien celui des jeux RPG. Parmi les jeux qui sont intéressants pour les survivalistes, on trouve Stormfall : Saga of Survival. Le joueur y incarne un protagoniste trahi et abandonné dans des contrées sauvages où il lui faut lutter pour sa survie. Face aux bêtes sauvages, en proie au froid et à la faim, le personnage doit rapidement apprendre les techniques de chasse, construire son abri et mettre en place diverses stratégies de survie.

The Oregon Trail, l’ancêtre du genre

En réalité, le survivalisme fait partie de la tradition de nombreux jeux vidéo du genre RPG. Déjà en 1985, MECC sortait le jeu The Oregon Trail. Le gameplay tourne autour de l’épopée d’un groupe de pionniers traversant le territoire américain sur la mythique route de l’Oregon Trail. Au cours de son voyage, le groupe doit subvenir à ses besoins, traverser des rivières déchaînées, faire du troc, chasser et faire constamment des choix pour assurer sa survie et continuer son périple. Le succès de ce jeu, dont la première version remonte à 1971, et qui fait écho à la fois à l’Histoire américaine et à la tradition du survivalisme, ne s’est toujours pas démenti.

Minecraft, un jeu de survie sans prétention mais efficace

Dans une certaine mesure, le jeu Minecraft, sorti en 2011, s’inscrit également dans la lignée des jeux de survie. Le joueur doit là aussi apprendre à se débrouiller dans un environnement hostile, peuplé de monstres sanguinaires. En s’initiant à la maîtrise des matériaux et des éléments, il parvient à se protéger et à améliorer ses conditions matérielles. Très populaire, Minecraft est à la fois simple et logique et combine les règles du survivalisme à l’adrénaline procurée par la proximité d’ennemis redoutables.

Désormais étroitement lié au mouvement écologiste, le survivalisme s’est largement démocratisé grâce aux jeux vidéo. En apprenant des techniques réelles permettant de survivre dans la nature tout en profitant du plaisir du jeu, le joueur s’initie en douceur et avec plaisir aux stratégies de survie.