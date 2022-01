Choose France : une nouvelle vague d’investissements étrangers

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Dans le cadre de la 5e édition de « Choose France », l’Élysée a annoncé 21 nouveaux investissements étrangers en France.

Le timing de l’annonce est tout trouvé. À trois mois de l’élection présidentielle, l’exécutif a annoncé ce lundi 17 janvier 21 nouveaux investissements étrangers en France. Soit plus de 4 milliards d’euros d’investissements au global. De quoi faire la part belle à l’attractivité économique et industrielle de la France, non démentie malgré la crise.

Chaque année depuis 2018, le sommet « Choose France » réunit au Château de Versailles les grands patrons et investisseurs étrangers, au profit de l’économie française et de ses acteurs économiques. À cette occasion, le Président de la République Emmanuel Macron a reçu ce lundi 17 janvier le dirigeant du groupe Eastman à l’Élysée. La société états-unienne doit investir quelque 850 millions d’euros dans une usine de recyclage moléculaire du plastique, et ainsi créer 350 emplois d’ici à 2025. Un projet XXL : la future usine devrait permettre de recycler jusqu’à 160 000 tonnes de plastique par an. Dans la foulée, le chef de l’État s’est rendu à Chalampé, dans le Haut-Rhin, pour annoncer la création d’une usine de production de HMD, utilisé pour du nylon. Un projet à 300 millions d’euros. Dans le même temps, six ministres sont mobilisés pour des entretiens en visioconférence avec des entreprises et multinationales étrangères. Une grande messe de l’investissement sous forme de nouvelle preuve, s’il en fallait une, de la grande obsession économique du quinquennat Macron : la promotion de l’attractivité française et la séduction des fonds étrangers.

21 projets d’investissements

Malgré le report de Choose France, covid oblige, la moisson à venir s’annonce excellente. Au total, 21 décisions d’investissements massifs ont été recensées, soit autant que lors de la précédente édition d’il y a six mois. Et ce pour un total potentiel de 4 milliards d’euros répartis dans toute la France et au sein de plusieurs secteurs, à commencer par la santé (20 % des investissements), la tech ou l’agroalimentaire. Cette nouvelle manne doit permettre la création de 10 000 emplois et le recrutement de 16 000 CDI intérimaires par le géant américain Manpower.

Parmi les principaux projets, on retrouve notamment Pfizer, pour de la sous-traitance industrielle de la production de son traitement contre la covid-19, ainsi que le groupe britannique GSK, l’un des géants de l’industrie pharmaceutique mondiale, qui investit 118 millions d’euros sur trois sites. Ainsi que Merck, Ikea, Accenture, Ferrero, Cisco, Morgan Stanley…

La France séduit

Cette vague d’investissements confirme la tendance observée depuis 2017 : la France attire les gros sous et toujours plus d’investisseurs étrangers. Depuis la première édition de Choose France en 2017, ce ne sont pas moins de 55 projets d’investissements qui ont été lancés, pour un montant de 8 milliards d’euros et 13 300 emplois créés. Au-delà de cette dynamique, qui rassemble les plus vastes projets, on dénombre 5 300 projets de 2017 à 2020, pour 143 000 emplois créés ou maintenus. Une belle carte de visite pour la politique économique de la Macronie. Qui doit, au passage, tout de même beaucoup aux baisses d’impôts de production et de charges des entreprises.