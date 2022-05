Temps de lecture estimé : 2 minutes

573 milliardaires de plus qu’au début de la pandémie

Inflation, guerre, covid… Depuis 2020 la population mondiale souffre et ses finances en pâtissent. Pourtant, selon un rapport de l’ONG Oxfam, les plus riches ont su tirer parti des différentes crises. Tour d’horizon non exhaustif de ces milliardaires, toujours plus riches ces dernières années.

Ce rapport de l’Oxfam pourrait bien couper l’appétit à tou·tes les Français·es qui peinent à boucler les fins de mois. Guerre ou pandémie, peu importe, certaines entreprises ont réussi à gonfler leur fortune. « La pandémie, avec son cortège de tragédies et de perturbations pour la majeure partie de l’humanité, a été l’une des périodes les plus fastes de l’histoire pour les milliardaires », affirme Oxfam dans une étude publiée lundi 23 mai et intitulée « Quand la souffrance rapporte gros ».

Le rapport note une augmentation tragique des inégalités. En raison de la hausse des prix, conséquence de la guerre qui oppose l’Ukraine à la Russie et de la pandémie, 250 millions de personnes supplémentaires pourraient passer sous le seuil de « l’extrême pauvreté » cette année. Et pendant que la population mondiale trime, « les milliardaires ont vu leur fortune augmenter autant en 24 mois qu’en 23 ans ». En premier lieu, ceux des secteurs de l’agroalimentaire et de l’énergie qui auraient vu « leur fortune augmenter d’un milliard de dollars tous les deux jours ». Sont également concernés, les domaines pharmaceutique et des nouvelles technologies.

2 668 milliardaires au total



En cause notamment, les politiques publiques qui ont permis de maintenir l’économie mondiale durant la crise sanitaire. « Les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars dans les économies du monde entier », selon l’ONG. Ce qui a eu pour effet de faire « grimper de façon spectaculaire le prix des actifs, et par la même occasion, la valeur nette des milliardaires et des classes qui possèdent des actifs ».

Au global, le monde compterait aujourd’hui 573 milliardaires de plus qu’au début de la pandémie pour un total de 2 668 milliardaires. Leur fortune s’élèverait à 12 700 milliards de dollars, ce qui représenterait, toujours selon Oxfam, 13,9 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Parmi eux : la famille Cargill, Jeff Bezos ou encore les actionnaires de Pfizer et Moderna…