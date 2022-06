Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’événement ouvrira ses portes vendredi 3 juin à Paris La Défense Arena, organisé par le groupe Les Echos Le Parisien.

Après un rendez-vous 100 % en ligne en 2021 – pandémie covid-19 oblige – Inclusiv’Day revient cette année en présentiel. Une journée b to b qui pose le défi de l’accompagnement et de l’insertion des publics vulnérables sur le marché du travail. Près de 3 500 participant·es sont attendu·es.

D’anciens détenus, des personnes en situation de handicap, des bénéficiaires des minimas sociaux ou encore des réfugiés. Pour ces catégories de la population, jamais évident de s’insérer, comme elles le voudraient, sur le marché de l’emploi. Parce que les clichés ont la vie dure. Parce que les entreprises s’inquiètent de leur productivité. « L’augmentation de l’effort pour embaucher des travailleurs handicapés ne pénalise pas la performance économique et financière des entreprises », révélait une étude de France Stratégie après analyse d’un panel d’entreprises entre 2012 et 2016. Plus que jamais, les entreprises doivent aller dans le sens d’une plus grande inclusion des personnes vulnérables.

Six thématiques à l’honneur

Pour parler inclusion et entreprises, Inclusiv’Day – l’ex-salon handicap, emploi et achats responsables – pourra compter sur des intervenant·es engagé·es. Parmi eux·elles : Fanny Prigent, cofondatrice d’Each One, Benjamin Daviet, quintuple champion paralympique, Marine Mandrilla, présidente de Refugee Food ou Marine Barnérias, réalisatrice. Entre autres. Avec derrière le même objectif, défendre une société plus équilibrée, plus éco-responsable, plus durable. Bref, plus juste.

Inclusiv’Day laissera place à des conférences et prises de paroles d’experts, des activités de formation, d’animation et de sensibilisation immersive, ou encore à des espaces de networking entre pairs. Six thématiques seront à l’honneur lors de cet événement : sensibilisation, achats inclusifs et responsables, recrutement et management, formation et apprentissage, innovations sociales et technologiques et enfin engagement & RSE.