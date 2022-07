Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le plafond des tickets-restaurant divisé de moitié !

Les tickets-restaurant à 19 euros, un meilleur salaire pour les fonctionnaires, la fin des chaudières au fioul et au charbon… Petit tour d’horizon de tout ce qui change au 1er juillet 2022.

• Baisse du plafond des titres-restaurant

« L’utilisation des tickets-restaurant se fera dans les mêmes conditions qu’avant la crise sanitaire », a indiqué le ministère de l’Économie. À partir du 1er juillet, le plafond des titres-restaurant est abaissé à 19 euros par jour au lieu des 38 euros instaurés durant la crise sanitaire. Une mesure qui avait pour objectif d’aider les professionnel·les de la restauration qui souffraient particulièrement de la situation. En outre, l’utilisation des tickets-restaurant ne sera plus possible les week-ends et jours fériés pour les personnes qui ne travaillent pas ces jours-là.

• Augmentation du salaire des fonctionnaires

Le salaire des fonctionnaires est revalorisé de 3,5 % au 1er juillet. La plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans selon le ministère de la Fonction publique. En cinq ans, les agents du service public n’avaient plus connu d’augmentation. Celle-ci est directement liée au contexte inflationniste qui touche actuellement l’hexagone et qui devrait s’installer dans la durée selon les données de l’Insee. Cette revalorisation s’ajoute au 1,5 % d’augmentation que l’on observe chaque année. Selon le ministère, grâce à cette mesure, plus aucun·e fonctionnaire ne devrait être payé·e au niveau du Smic.

• Le glas des chaudières au fioul ou au charbon.

Une mesure écologique cette fois. Les chaudières au fioul et au charbon ne pourront plus être installées dans les maisons des Français·es. Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre les équipements de chauffage et de production d’eau chaude devront respecter un certain plafond d’émissions polluantes.

• L’éco-prêt à taux zéro cumulé à MaPrimeRénov’

Il est désormais possible de cumuler 30 000 euros d’éco-prêt à taux zéro avec MaPrimeRénov’ pour financer des travaux de rénovation énergétique sous certaines conditions.

• Revalorisation des aides sociales

Le projet de loi « pouvoir d’achat » du gouvernement prévoit une augmentation de nombreuses aides sociales. Hausse de 4 % pour le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi), l’allocation veuvage (AV), l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Cette hausse n’arrivera pas tout de suite car la première loi défendue par Élisabeth Borne doit encore être votée par le Parlement. Mais la mesure, une fois adoptée, sera rétroactive au 1er juillet. Selon Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, les aides au logement (APL) seront revalorisées de 3,5 %.

• Et aussi…

Il sera plus facile de changer de nom de famille dès le 1er juillet ! « Une personne majeure pourra changer de nom pour prendre celui de sa mère, de son père ou les deux, si elle ne les portait pas déjà, par simple déclaration à l’état civil », selon le site service-public. L’homologation européenne des casques de moto est modifiée pour plus de sécurité. Attention aux motards qui ne possèdent pas l’équipement adapté ! Ils pourraient s’exposer à une amende. Les bailleurs particuliers sont soumis à de nouvelles obligations pour leurs annonces immobilières. Les métiers de la justice accueillent un petit nouveau dans leur rang : le commissaire de justice, savant mélange entre le commissaire-priseur et l’huissier de justice. Enfin, de nouvelles substances parfumantes sont désormais interdites dans les jouets pour enfants.