Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vendredi 31 mars s’est tenu le rendez-vous annuel pour les mordus du carnet d’ordres, le 24e Salon de l’Analyse Technique. L’occasion de revenir sur la conférence donnée par André Malpel, fondateur et directeur général de l’Agence IAT (organisatrice de l’événement), trader professionnel sur les futures, et professeur à l’Université Paris-Dauphine.

L’intitulé de la conférence, « Elliott et Wyckoff contre les Gafam ». Il ne s’agit pas de quelconques youtubeurs amateurs de podcast, qui viennent donner des cours particuliers aux investisseurs en herbe. Richard Demille Wyckoff et Ralph Nelson Elliott, sont les pionniers de l’analyse technique sur les marchés d’actions. Pour André Malpel, leurs travaux, qui ont marqué le siècle dernier, sont toujours dans l’ère du temps et arrivent assez bien à décrypter le marché, notamment au travers des cours des actions des fameux Gafam.

L’analyse technique repose sur l’étude de graphiques et d’indicateurs techniques. Les amateurs de ce type d’analyse tentent de prédire la direction des tendances en traçant des droites de supports ou de résistance par exemple, ou en repérant des configurations graphiques qui se répètent au fil du temps. Contrairement à l’analyse fondamentale, et André Malpel insiste sur ce point, l’analyse technique ne vise pas à déterminer la juste valeur d’un actif financier. Par ailleurs, il convient de bien garder à l’esprit que l’analyse technique fonctionne, s’il y a des raisons fondamentales au niveau des actifs. En outre, un cours formé sur un marché qui reflète complètement toute l’information disponible à chaque instant sur l’actif. « Quand vous avez eu l’invasion du Koweït par l’Irak, je peux vous dire que les marchés ne fonctionnaient plus de la même façon », déclare André Malpel.

En matière de trading, tous les investisseurs n’ont pas le même profil. Certains choisissent de s’orienter vers des stratégies à plusieurs jours, tandis que d’autres misent sur du très court terme. C’est ce que l’on appelle le « scalping », une stratégie boursière qui consiste à faire des opérations de très court terme et des allers et retours boursiers incessants. Cela s’apparente donc parfaitement aux modélisations de Wyckoff et Elliott.

Surfer sur la vague

Selon la théorie des vagues d’Elliott, les marchés évoluent en fonction des cycles haussiers ou baissiers. Néanmoins même quand le mouvement est haussier, des phases de correction alternent avec les phases de progression et vice-versa, quand le mouvement est à la baisse. Elliott a donc modélisé ce qu’il appelle un « cycle élémentaire », composé de 8 vagues principales. Cinq vagues se déplacent dans la direction de la tendance principale, suivie de 3 vagues correctives, dans la tendance inverse.

Ainsi, sur ce schéma on observe clairement le mouvement : une vague ascendante, composée elle-même de 5 vagues : 1,2,3,4,5 et une vague de correction composée de 3 sous-vagues a, b et c.

La première vague serait impulsée par les initiés, qui connaissent parfaitement le marché, avec des moyens conséquents. La troisième serait le fait de l’entrée des « suiveurs », ceux qui attendent la prochaine tendance forte du marché. En effet, de manière générale, c’est normalement la vague la plus forte en termes d’amplitude. Enfin, la vague 5, aussi qualifiée de « vague des petits porteurs », est la dernière phase d’un mouvement. Bien qu’elle soit peu dynamique, elle dure assez longtemps, consacrant la fin de l’euphorie pour les mouvements haussiers et le désespoir pour les mouvements baissiers.

Anticiper la tendance

Selon la modélisation de Wyckoff, en analysant minutieusement l’offre et la demande, qui peuvent être déterminées en regardant le price action, le volume et le temps, le marché peut être compris et anticipé. Il a pu déterminer les intentions futures de ces intérêts puissants en étudiant le comportement des « grosses mains » qui dominaient certains enjeux en raison de l’accès à l’information grâce à sa position de courtier.

Chez Wyckoff, la théorie est guidée par le fait que chaque mouvement du prix est constitué de vagues d’achat et de vente qui continueront aussi longtemps que l’actif intéressera quelqu’un. Lorsqu’une vague s’essouffle, l’inverse débute. Il faut donc emmagasiner le plus possible d’actions, lorsque le prix suit une tendance baissière. Les courtiers testent ensuite le marché pour voir si cela va continuer de descendre ou si cela commence à stagner.

Ainsi, lorsque l’on sent que le prix peut repartir à la hausse, on vend, et plus le prix augmente, plus on élargit le volume de vente. « C’est un peu comme acheter des maillots de bain en hiver, et les revendre en été », explique André Malpel. On applique l’opération inverse, une fois que la tendance revient à la baisse.

Estimer

Pour conclure, André Malpel a tenté d’illustrer sa démonstration, en analysant les cours de Google, Amazon et Microsoft, grâce aux deux modèles précédemment décrits. Le résultat est probant, les actions semblent bien suivre la synthèse de ces deux modèles, sur un fond de marché efficient bien entendu.