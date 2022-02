Temps de lecture estimé : 2 minutes

En 2021, une étude d’IRI montre que les Français·es ont, plus que jamais, eu recours à Amazon pour effectuer leurs achats.

Les habitudes de consommation des Français·es se transforment. Le poids croissant du numérique dans nos vies pousse les consommateur·rices à commander, de plus en plus, en ligne. La crise sanitaire a dopé les livraisons à domicile. Notamment les repas : fin 2021, une étude de YouGov révèle qu’un·e Français·e sur trois a eu recours à la livraison à domicile au cours des six derniers mois. Et 47 % des personnes qui ont eu recours à la livraison l’ont fait plus souvent depuis l’arrivée de la crise.

Alors sans surprise, ce sont Amazon et Uber Eats qui en profitent. L’an passé, Amazon a représenté près de 16 % de la croissance des dépenses courantes en France. Autrement dit, Sur 100 euros supplémentaires dépensés en 2021, les Français·es en ont consacré 16 à Amazon. Du moins c’est ce qu’il ressort d’une étude publiée par l’institut IRI, qui analyse la grande distribution. Laquelle repose uniquement sur les dépenses courantes – soit toutes les dépenses alimentaires et non alimentaires hors impôts, santé, loyers, prêts, voyages et hôtels. Bref, les Français·es se montrent de plus en plus accros à l’entreprise fondée par Jeff Bezos et dirigée depuis juillet par Andy Jassy.

Uber Eats et Leroy Merlin complètent le podium



Après le géant du e-commerce, c’est le spécialiste de la livraison de repas à domicile Uber Eats qui se hisse au deuxième rang. En 2021, Uber Eats affiche une contribution de 9,8 % aux dépenses courantes des Français·es. La plate-forme concurrente, Deliveroo, se classe 5e : la consommation se veut plus pratique, à portée de clics… sans effort ! Une nouvelle façon de consommer qui pourrait s’inscrire dans le temps.

Autre enseignement de l’étude IRI : les Français·es raffolent de bricolage ! Et pour preuve, l’an passé, Leroy Merlin a représenté 5,7 % de la croissance des dépenses courantes en France. Pendant les confinements, ou les périodes d’activité partielle, les ménages français ont dû trouver d’autres occupations… et ont jeté leur dévolu sur le bricolage. Ainsi que la seconde main, puisque Vinted arrive en 7e position. Enfin, à l’exception de Grand Frais, aucune enseigne de grande distribution ne figure dans le top 10, pas anodin.

Le top 10 des enseignes qui ont le plus contribué à la croissance des dépenses courantes des Français·es en 2021 :

1 Amazon (15,7 %)

2 Uber Eats (9,8 %)

3 Leroy Merlin (5,7 %)

4 Action (4 %)

5 Deliveroo (3,5 %)

6 Decathlon (3 %)

7 Vinted (1,7 %)

8 Intersport (1,4 %)

9 Brico Dépôt (1,3 %)

10 Grand Frais (1,2 %)