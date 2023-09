Temps de lecture estimé : 2 minutes

La convention Patrimonia se déroulera du mardi 26 au mercredi 27 septembre au Centre de Congrès de Lyon. ÉcoRéseau Business est partenaire.



À l’approche de l’événement, nous avons échangé avec Serge Florentin, directeur éditorial, pôle Assurance Finance du groupe Infopro Digital.

Patrimonia va se tenir prochainement à Lyon. Quelle est l’actualité 2023 de cette manifestation?

Cette année, les 26 et 27 septembre prochains, Patrimonia fête sa 30e édition et annonce des chiffres record qui témoignent de son succès auprès de toute la filière professionnelle de la gestion de patrimoine. Au total, au cours des deux jours de la Convention, c’est plus de 8 300 participants qui sont attendus dans les allées du salon. Pour cette édition anniversaire, les deux grands halls du Centre des Congrès de Lyon ont fait le plein avec 380 partenaires-exposants. Le contenu éditorial n’est pas en reste : plus de 100 prises de paroles professionnelles sont prévues par des sociétés de gestion, promoteurs immobiliers, gérants de SCPI et foncières, spécialistes du private equity ou des crypto-monnaies, assureurs-vie…

Quelles sont les nouveautés et les grandes tendances business qui entretiennent le succès du salon ?

Cette année, c’est le private equity (le non coté) qui est la nouvelle star des conférences tenues par les professionnels de la finance : cinq débats d’experts lui seront consacrés, c’est autant que pour les débats des sociétés de gestion sur l’allocation d’actifs. De manière plus générale, le monde de la gestion de patrimoine profite encore d’une activité portée par un taux d’épargne des Français qui reste très élevé. La remontée des taux crée aussi un certain regain d’intérêt pour les placements financiers obligataires, l’assurance-vie, l’épargne retraite… Dernier point favorable : la qualité du conseil dispensé par les conseillers en gestion de patrimoine les distingue nettement de l’offre lambda des grandes banques de détail. Tout cela profite aux CGP dont l’activité progresse au plan national, ce qui attire à Patrimonia un nombre croissant d’exposants.

En quelques mots, quels seront les temps forts des grandes conférences plénières de Patrimonia ?

La guerre en Ukraine et la crise sanitaire précédemment ont mis un frein à la mondialisation et posent la question de la souveraineté de nos États : la défense de notre territoire mais aussi nos approvisionnements énergétiques et alimentaires, la survie de certaines filières industrielles sont en jeu… La géopolitique s’invite donc dans notre conférence macro-économique inaugurale. Nous avons réuni Nicolas Baverez, Pascal Boniface, et Anaïs Voy-Gillis pour faire le point sur ces questions et sur les cartes que peut jouer la France dans l’UE, notamment en ce qui concerne la réindustrialisation et la nécessaire transition énergétique.

Le contrecoup de ces tensions, c’est l’inflation qui perdure et fait remonter les taux d’intérêt en flèche. Avec quels risques et avantages pour la finance ? Il en sera question dans notre quatrième conférence plénière. Entretemps, nous aurons aussi évoqué la place de la tech, de l’ISR (investissement socialement responsable, ndlr) et de la femme dans la gestion patrimoniale de demain. Et pour s’inscrire dans une autre tradition patrimoniale, intemporelle, nous recevrons Bérangère Loiseau qui nous parlera de son père, le grand chef Bernard Loiseau et de l’héritage de l’entreprise familiale dont elle est devenue PDG.