L’événement BIG2023 s’est tenu le jeudi 5 octobre à l’Accor Arena de Bercy (Paris XIIe). Plus de 1 000 speakers et 500 conférences s’y sont tenues avec pour mot d’ordre : la fierté !

Hier était le jour du plus grand rassemblement business d’Europe. Bpifrance (que l’on a coutume de nommer parfois « BPI ») et son patron Nicolas Dufourcq ont organisé la neuvième édition de BIG. Les 500 conférences traitaient de sujets tech, santé ou industrie toujours par le prisme de l’innovation à la française. Jeudi matin, sur Europe 1, le président d’Initiative France Guillaume Pépy rappelait tout l’intérêt d’un événement comme BIG : « Le défi c’est que tout ceux qui veulent se lancer soient accompagnés ». Oui, la France est un paradis pour entrepreneurs.

« Quand on écoute les déclinologues, est-ce que l’on a encore le droit d’être fier de la France ? », s’interrogeait le ministre du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Olivier Becht. À travers cette légère provocation, l’homme d’État sait qu’il vise juste. Il poursuit : « La France, c’est le pays du concorde, de la première fusée Ariane, du TGV… Mais notre fierté est aussi dans le présent. Il n’y a pas une semaine sans que je ne rencontre des entrepreneurs, même dans les plus profonds villages français. » Un discours d’espoir qui résonne dans la tête de tous les porteurs de projets présents dans la salle. L’innovation n’est pas morte, l’entrepreneuriat à la française existe bel et bien !

Trente sessions sur la création d’entreprise

Galvanisés par les paroles d’entrepreneurs à succès ou de dirigeants français, les visiteurs de BIG2023 ont eu ensuite tout le loisir d’assister à des conférences sur la création d’entreprises. De 9 h 45 jusqu’à 18 h 15, les trente sessions sur ce sujet se sont succédé.

Un programme riche, avec nombre de conférences, parmi elles : « Le Prêt d’honneur, un dispositif phare pour financer sa création-reprise d’entreprise », un top 10 des erreurs à ne pas faire en tant qu’entrepreneur, ou encore « comment pitcher son projet en une ou vingt minute(s) ». D’autres thèmes indispensables étaient à l’honneur, comme l’entrepreneuriat des femmes ou celui des jeunes. Toujours en filigrane, l’idée de fierté d’être un ou une entrepreneur(e) français(e). Pour rappel, la Banque publique d’investissement, c’est presque neuf milliards d’euros de financements déployés l’an dernier, dont 5,5 milliards pour l’innovation et l’aide à la création de 500 start-up enregistrées dans la catégorie de la deep tech.

Donner l’envie d’avoir envie

« Devenez entrepreneur pour votre profit personnel. Mais aussi pour la fierté de votre entourage et pour la France », ponctuait Laurent Burelle, président de Plastic Omnium, lors de son discours sur la scène du BIG2023. Lui, comme tous les autres intervenants du salon connaissent les bienfaits de l’entrepreneuriat. Ils veulent les partager.

Alors oui, l’événement constitue, et ce chaque année, un vrai Eldorado pour les porteurs de projets. Ils y apprennent par quoi démarrer, comment trouver des financements, et finalement les manières de matérialiser leur idée. Les plusieurs dizaines de milliers de visiteurs attendus ont pu donc être boostés (ou re-boostés). Et surtout, ils sont repartis en étant fiers d’être entrepreneurs et se sentant utiles pour la France. C’était là, tout l’enjeu du BIG2023.