Alan Allman Associates se met au marketing digital !

Temps de lecture estimé : 1 minute

Les dirigeants d’Alan Allman Associates ont récemment annoncé l’ouverture d’un quatrième pôle d’expertise par l’acquisition de neuf nouvelles sociétés spécialistes du marketing digital.

Alan Allman Associates est un groupe de cabinets de conseil spécialisés dans la transformation digitale des entreprises. La société prospère par le biais d’acquisitions d’entreprises spécialistes des questions high-tech, logistiques et managériales. Avec cette nouvelle opération qui implique le rachat d’Excelsior et du groupe Evisiance, «AAA» ajoute la corde du marketing digital à son arc.

« La création de ce pôle d’expertise renforce notre engagement à accompagner nos clients dans leur transformation digitale et à les aider à atteindre leurs objectifs de croissance », explique le cabinet dans un communiqué. Entre les lignes, on comprend qu’une spécialisation en marketing digital devenait primordiale pour compléter l’offre Allman.

Une offre complète, tournée vers le futur

« Le groupe Evisiance et Excelsior sont des acteurs reconnus du marché. Ils apporteront leur savoir-faire, leur expertise et leur expérience aux clients des cabinets ». Avec 12,93 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’année 2022, Evisiance tutoie l’élite des entreprises de communication digitale et webmarketing.

Les nombreux experts que le groupe peut compter dans ses rangs se mettront au service d’Alan Allman Associates Digital Marketing. L’UX/UI design, l’analyse de données et la gestion de contenu deviennent alors les nouvelles spécialités des cabinets Allman.

Excelsior, une entreprise française spécialisée dans l’accompagnement des entreprises vers le Web3 rejoint aussi le groupe de conseils. Elle apportera son expertise notamment sur toutes les questions liées à la réalité virtuelle et au métavers. Stéphane Boukris, le fondateur et CEO d’Excelsior, se « réjouit » de l’opération.

L’acquisition d’Evisiance a coûté 2,5 millions d’euros au groupe Alan Allman Associates sous la forme de 272 628 actions. Celle d’Excelsior 3,12 millions d’euros, réglés sous forme de 350 572 actions. Pour rappel, en 2022, les deux nouvelles propriétés du groupe Alan Allman Associates avaient réalisé 21,53 millions d’euros de chiffre d’affaires.