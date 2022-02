Bientôt le Safer Internet Day, la journée mondiale pour une vie numérique plus saine

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Mardi 8 février se tiendra le Safer Internet Day, une journée de prévention et d’éducation aux bons usages d’Internet.

À l’heure du tout numérique, des réseaux sociaux et de l’usage omniprésent des outils de télécommunications et des espaces virtuels, la cybersécurité est un enjeu de société. Et particulièrement s’agissant de l’exposition des enfants aux outils numériques. Depuis 2004, le Safer Internet Day, la journée internationale pour un Internet plus sûr, diffuse des messages de prévention et de valorisation des pratiques saines et innovantes pour l’usage numérique des jeunes dans le monde.

« #SID2022 : Enfants connectés, tous concernés ! », le thème de la 19e édition du Safer Internet Day fait de l’accompagnement et de la sensibilisation des plus jeunes une priorité. L’événement, qui a réuni pour sa première édition en 2004 quatorze pays de l’Union européenne, est aujourd’hui un rendez-vous déployé dans près de 150 pays sur la planète. En France, il est mis en œuvre par Internet Sans Crainte, au sein du consortium Safer Internet France. Et, pour la première fois, le SID est inscrit à l’agenda scolaire des établissements français et des acteur·rices de protection de l’enfance. Au programme : des solutions gratuites, des événements et des conseils pour aider les éducateur·rices, les familles et les professionnel·les, à sensibiliser les enfants et les adolescent·es aux bonnes pratiques numériques.

Parmi les outils fournis aux éducateur·rices, on retrouve des kits clés en main pour aborder en classes des thèmes comme l’hyperconnexion, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, les fake news ou la gestion du temps d’écran. Autant d’enjeux difficiles à appréhender de prime abord pour les jeunes ou moins jeunes utilisateur·rices des réseaux. L’ensemble du programme de la journée et la carte nationale des ateliers SID, prévus au cours du mois de février, sont à retrouver sur internetsanscrainte.fr.

Une plate-forme pour éduquer la famille au numérique

L’impuissance de beaucoup de parents face à l’exposition numérique de leurs enfants est une réalité incontestable. Selon une étude menée par l’association e-Enfance, en 2021, 82 % des parents se disent préoccupé·es par l’usage d’Internet de leurs enfants, avec comme principales sources d’inquiétude l’exposition à des contenus choquants (71,5 %), le cyberharcèlement (71 %) et les mauvaises rencontres (63 %). Aussi, on estime que près de 30 % des enfants d’école primaire ont au moins un compte sur un réseau social (Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok…).

Dans ce contexte, et à l’occasion du SID 2022, Internet Sans Crainte et la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) lancent la plate-forme FamiNum.com. L’outil en ligne propose aux parents une expérience personnalisable et complète qui permet à chaque famille de créer sa propre charte numérique d’utilisation des écrans selon son profil et ses priorités. En prolongement de cette plate-forme, la série vidéo FamiNum, réalisée avec Axa prévention, répond à une série de questions pratiques sur la vie numérique des enfants.