Le Siec, salon international des espaces commerciaux, se déroulera les 19 et 20 septembre à la Porte de Versailles à Paris. ÉcoRéseau Business est partenaire.

Quelques jours avant le salon, entretien avec Christophe Noël, délégué général de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires.

Trois bonnes raisons de se rendre au salon SIEC ? Et quelles nouveautés sont prévues cette année ?

La meilleure raison c’est le contenu du salon, un rendez-vous incontournable annuel qui compte sur la présence de tous les acteurs, décideurs et prescripteurs du secteur de l’immobilier commercial.

La deuxième c’est son contenu éditorial inauguré cette année avec un programme de conférences et d’ateliers inédit, les intervenants de haut niveau apporteront leur regard sur les enjeux, les tendances et les innovations du secteur : quelles dynamiques sectorielles sur 10-15 ans ? JO 2024 : quel impact commercial sur les territoires ? Quelles attentes de la Gen Z dans le commerce ? Entre autres.

Troisième bonne raison ses nouveautés et ses temps de networking ; pour sa 18e édition nos objectifs exposants-visiteurs et ambitions sont de dépasser le score 2022 de 4 500 visiteurs et permettre ainsi à nos plus de 100 exposants d’échanger et présenter leurs nouveaux projets, notre offre est composée à 70 % de sociétés de conseil, de promoteurs et de gestionnaires.

Cette année le Pôle Ville et Collectivité s’est enrichi de nouveaux acteurs qui viendront présenter la dynamique et l’attractivité de leurs territoires.

Les nouvelles normes environnementales, les logiciels d’optimisation des espaces en location, la collecte de la data, le marché de la seconde main sont au cœur de l’offre de l’espace start-up porteur de solutions inédites.

Autre espace, incontournable, la grande zone dédiée au « retailtainment » qui va encore cette année vous surprendre par ses nouveautés, un atelier : explorer les enjeux futurs du « retailtainment » est programmé le 20 septembre.

Le programme du salon invite les visiteurs à célébrer l’innovation du secteur, les Trophées de la Fédération des Acteurs dans les Territoires récompenseront les meilleurs projets immobiliers, les initiatives portées par les directions des espaces commerciaux et les projets collectivités du programme Action cœur de ville ! La remise des prix clôturera cette 18e édition le mercredi 20 septembre à partir de 17 heures dans l’espace de conférence et sera suivi d’un cocktail.

Mais avant cela, le 19 septembre, nous célébrerons la grand-messe du retail et de l’immobilier commercial, et la deuxième année de co-organisation avec Paris Retail Week.

Quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs lorsqu’ils se rendent en commerce physique ?

Ce qui a le plus changé l’an passé dans les attentes des consommateurs, c’est l’importance accordée aux prix et aux promotions, dans un contexte où les Français estiment très majoritairement que leur pouvoir d’achat est grevé par l’inflation.

Nos concitoyens recherchent prioritairement et très massivement les enseignes et les magasins qui limitent leurs dépenses. Le prix devient plus important encore que la qualité des produits, ou la proximité d’un point de vente, qui sont historiquement les principaux déterminants de leurs choix en matière de fréquentation d’enseignes. Le succès des discounters et des chaînes de magasins à bas prix en est une illustration concrète.

Un des phénomènes significatifs de ces 18 derniers mois est également l’essoufflement très marqué de la croissance des ventes de biens sur Internet, dont les ventes sont même en léger recul. Voir, toucher ou essayer les produits, pouvoir les rapporter facilement si besoin, disposer d’une grande variété de choix immédiatement disponible : autant d’attentes que les commerces sont en mesure de satisfaire et qui peuvent légitimement rendre optimiste sur le devenir des magasins.

Selon vous, quels sont les principaux défis d’avenir pour l’immobilier commercial ?

Les magasins sont plébiscités par nos concitoyens, qui ont également conscience de l’importance d’un tissu commercial dynamique pour leur qualité de vie au quotidien. Il n’y a plus, en France et depuis quelques années, de surproduction de m² commerciaux et cela conforte les équipements et les pôles commerciaux existants. La fréquentation des centres commerciaux, des zones commerciales et plus encore des centres-villes, est en hausse depuis début 2023.

Néanmoins ces motifs de satisfaction ne signifient pas qu’il n’y ait pas de défis, mais ils diffèrent selon la nature des sites commerciaux. Prenons les centres-villes par exemple : la question de l’accessibilité et du stationnement est un enjeu crucial avec la mise en place des futures ZFE (zones à faibles émissions, ndlr). Les sites commerciaux intégrés, comme les retail parks et les centres commerciaux, sont sans doute les mieux préparés à répondre aux demandes des visiteurs : accessibilité bien sûr, mais aussi sécurité et confort de visite. Nous dévoilerons au SIEC une étude réalisée par OpinionWay pour notre partenaire Lonsdale, spécialiste du design et de l’identité de marque, qui révèle que les visiteurs attendent particulièrement des espaces végétalisés, des zones de repos, des services de qualité, et une couverture réseau efficace.

Plus généralement, les investisseurs en immobilier de commerce doivent faire face aux difficultés de nombreuses enseignes de prêt-à-porter de milieu de gamme. Les Français allouent différemment leurs dépenses mais cela ne touche pas toutes les marques. Par ailleurs il existe de plus en plus d’alternatives à ces locataires, que ce soit en sportswear, en restauration, en beauté-santé ou encore en services. À long terme, tout incite à l’optimisme quant au devenir de l’immobilier commercial en France, mais le secteur demeure exposé à court terme à un possible fléchissement de la consommation et au niveau élevé des taux d’intérêt. Ce que reflète bien les cours des sociétés foncières cotées spécialisées dans l’immobilier commercial.