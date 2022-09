Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les 21 et 22 septembre, le Siec – salon du retail et de l’immobilier commercial – vous accueillera à Paris Expo, Porte de Versailles.

« Cette année se tiendra à la Porte de Versailles à Paris le plus grand événement dédié à tout l’écosystème du commerce et du commerce connecté », nous confiait début septembre Arnaud Gallet, directeur du pôle des salons retail au sein de Comexposium. Et pour cause, le salon Siec se déroulera de concert avec Paris Retail Week et Equipmag…

… Une nouveauté que Juana Moreno, directrice événement chez Comexposium, qualifie de « petite révolution » ! C’est vraiment la grande nouveauté 2022, « plutôt que de rester chacun dans son coin, nous avons décidé de travailler ensemble, ce sera en quelque sorte la semaine du commerce omnicanal », se réjouit Juana Moreno. L’objectif derrière ? créer des synergies entre trois événements complémentaires en termes de stratégie de développement des marques et enseignes.

Les enjeux du moment

« Repenser et mettre en œuvre un urbanisme commercial responsable et adapté, moderne et toujours plus humain », peut-on lire sur la présentation de l’événement Siec. Mais cette démarche écoresponsable s’inscrit sur le long terme. « Les engagements sont pris aujourd’hui mais pour avoir des centres commerciaux écoresponsables, cela prend du temps, le temps du projet commercial, de la construction des bâtiments […] Mais le CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux, ndlr) a bien pris conscience de la nécessité d’aboutir à une démarche RSE dans le secteur », nous confie Juana Moreno.

Ces trois jours dédiés au commerce seront aussi l’occasion de s’interroger sur le réinvestissement des centres-villes. « Il y a ici un vrai enjeu : le centre-ville, autrefois moteur de la cité, manque de dynamisme dans certaines villes moyennes, alors il faut retrouver ce lien social, cette vie dans nos centres-villes, défend Juana Moreno. investir dans l’immobilier commercial, c’est investir dans le lien social », conclut la directrice événement chez Comexposium.

Les trois salons en quelques mots :

Paris Retail Week, du 20 au 22 septembre, un événement majeur européen qui réunit tous les acteurs du e-commerce et du commerce connecté, des pures players aux marques, pour répondre aux huit problématiques business majeures : RSE, commerce omnicanal, marketing, logistique, marketplaces, nouveaux paiements, parcours client agile et data.

Siec, du 21 au 22 septembre, le rendez-vous des leaders européens du secteur de l’immobilier commercial et du retail.

Equipmag, du 20 au 22 septembre, un rendez-vous incontournable des professionnels de l’agencement et de l’équipement du point de vente.

Ces trois événements, réunis et organisés conjointement, se dérouleront à Paris Expo, Porte de Versailles (Paris).