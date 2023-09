Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 18 septembre

> Journée internationale de l’égalité des rémunérations

Le combat continue pour les femmes françaises, toujours payées environ 15 % de moins que leurs homologues masculins selon les dernières données de l’Insee (2021).

Mardi 19 septembre

> Salon Mobil’in

Le rendez-vous dédié à la mobilité urbaine de demain en Hauts-de-France. De 14 h à 20 h à l’Euratechnologie de Lille. Il s’agit du premier événement fédérateur qui rassemble les décideurs et les porteurs de projets autour de la mobilité urbaine. Un sujet dont l’enjeu prend de plus en plus d’importance ces dernières années !

> B2B Rocks

Le salon pour les ressources humaines des start-up du b to b et du SaaS. L’événement aura lieu toute la journée à la Station F (Paris XIII). Plus d’infos ici.

Mercredi 20 septembre

> France Digitale Day

La onzième édition de l’événement réunit tout l’écosystème européen des start-up et les investisseurs de la tech. Plus de 3 000 femmes et hommes d’affaires viendront chercher leur perle rare parmi toutes les solutions innovantes proposées. S’inscrire.

> Le salon SIEC

C’est LE salon international des espaces commerciaux ! Rendez-vous les 19 et 20 septembre à la Porte de Versailles, à Paris. Plus d’infos ici.

Jeudi 21 septembre

> Journée internationale de la paix

Vendredi 22 septembre

> Festival Think Forward

Le rendez-vous des décideurs à la recherche d’idées nouvelles sur le thème suivant : comment manager en ces temps d’incertitude ? Une question primordiale à l’heure des grandes transformations du travail ! Le festival aura lieu sur la côte ligérienne, à La Baule-Escoublac. Lien.

> 231e anniversaire de la République française

Celle que l’on a déclarée sans effet d’annonce, simplement par un décret de la Convention. Elle fait suite à des années de débat depuis la Révolution, où les modalités d’un changement de régime ont causé pas mal de maux de tête aux décideurs de l’époque.

Samedi 23 septembre

> Journée internationale de la langue des signes



Dimanche 24 septembre

> Le « Classique » Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

La sixième journée de Ligue 1 peut déjà s’avérer décisive tant les deux équipes sont au coude-à-coude. Coup d’envoi à 21 heures pour ce nouveau match des rivaux, qui se jouera au Parc des Princes et sans la présence d’un parcage marseillais.