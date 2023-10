Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 9 octobre



> Journée mondiale de la poste



Célébrons la date anniversaire de la fondation de l’Union postale universelle (UPU) en 1874. Et rendons hommage à un service public qui nous rapproche.

Mardi 10 octobre



> Salon Pollutec



Le salon Pollutec se positionne comme l’événement de référence pour les professionnels de l’environnement. C’est aussi une vitrine des solutions environnementales pour l’industrie, la ville et les territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l’international. Jusqu’au 13 octobre. Lien.

> Essayez la Nièvre… à Paris !

La Nièvre s’installe à Paris pendant une journée, ce 10 octobre, et vient promouvoir l’ensemble de ses atouts auprès d’une population parisienne en quête d’un changement de vie et notamment d’un cadre plus apaisé. L’évènement se tiendra sur l’esplanade de la Défense, le quartier d’affaires du Grand Paris, qui bénéficie d’un flux naturel et dense de population. Au menu, entre autres : animations, dégustations, échanges avec des Nivernais, etc. Plus d’infos ici.

Mercredi 11 octobre



> La ville productive et décarbonée

L’acier. Un matériau précieux qui peut être mis à contribution pour bâtir la ville de demain. Cette conférence organisée par ConstruirAcier et la Maison de l’Architecture Île-de-France répondra à toutes vos questions sur le sujet. Plus d’infos ici.

Jeudi 12 octobre



> Forum Franchise



Ce 12 octobre, le Forum Franchise se tiendra à La Cité Centre de Congrès de Lyon, réunissant près de 160 enseignes de différentes échelles, locales et internationales. L’objectif de cet événement est d’aider ces enseignes à étendre leur présence en recrutant de nouveaux franchisés. Le salon cible en priorité les franchiseurs, les acteurs du commerce organisé et les experts du secteur de la franchise. Lien.

> Première Journée du rebond entrepreneurial – Qui confond encore looser et rebondisseur ?