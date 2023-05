Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires, journée mondiale et manifestations en ligne ou en présentiel.

Mardi 9 mai

> La Communauté européenne du charbon et de l’acier

Le 9 mai 1950, le ministre français Robert Schuman présente le plan qui portera son nom et annonce la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Mercredi 10 mai

> Inclusiv’ Day

L’événement des organisations inclusives et des innovations sociales revient pour une nouvelle édition. En outre, rencontre avec des fournisseurs et prestataires inclusifs, approfondissement des connaissances, échange avec ses pairs et les acteurs de l’écosystème, conseils sur des problématiques et participation à des animations de sensibilisation. De 8 h 30 à 18 h, à Paris La Défense Arena, 99 Jardins de l’Arche, 92 000 Nanterre, inscription gratuite.

> Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine

Jeudi 11 mai

>Vernissage de Laurence Dreano

Pour les amateurs d’art idéaliste, ouverture du vernissage, du lundi au samedi, de 10 h 30 à 19 h 00, 5 rue d’Argenson, 75008 Paris.

> Ouverture du magasin Le Printemps

Le 11 mai 1865 ouvre à l’orée de Paris, sur les Grands Boulevards, près de la gare Saint-Lazare, Le Printemps, qui va devenir un pôle d’attraction pour le monde entier.

> Journée mondiale des espèces menacées

Vendredi 12 mai

> Journée mondiale de la fibromyalgie

L’objectif de cette journée est de sensibiliser les gouvernements, les institutions et les médias sur la situation des personnes qui souffrent de ces maladies orphelines (c’est à dire, sans traitement, ni prise en charge, et incurable dans l’état actuel des connaissances et des moyens).

Samedi 13 mai

> Paul Doumer président de la République

Le 13 mai 1931, les parlementaires de la IIIe République élisent à la présidence de la République le radical Paul Doumer (75 ans).

> Journée mondiale du commerce équitable

Nous fêtons chaque 2ème samedi de mai la Journée Mondiale du Commerce Équitable. De ce fait, c’est l’occasion de s’interroger sur notre façon de consommer qui privilégie trop souvent l’achat au meilleur prix sans prendre en compte les conditions de production dans les pays producteurs.

Dimanche 14 mai

> Edward Jenner invente la vaccination

En 1796 a lieu la première vaccination antivariolique. Ainsi, Édouard Jenner inocule la variole au bras d’un petit garçon. Après une dizaine de jours, celui-ci est immunisé contre la maladie.

> Journée mondiale contre l’hypertension artérielle