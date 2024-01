Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des rendez-vous : événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 8 janvier

> Journée de commémoration nationale

Neuf ans après la série d’attaques terroristes de 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, la police française et les clients de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes, le devoir de mémoire est plus que jamais nécessaire.

Mardi 9 janvier

> CES 2024

Le CES est le moyen le plus efficace et économique de faire du business non seulement aux États-Unis, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud. C’est le temple de l’innovation. Et pour cette nouvelle édition, la ville de Las Vegas qui l’héberge s’attend à 80 000 visiteurs et plus de 4 400 exposants. Tous les industriels de la tech à travers le globe voudront s’y rendre ou, tout du moins, observer de loin ce qu’il s’y passera.

Mercredi 10 janvier

> Évaluation de l’impact de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

L’Assemblée nationale organise une mission d’évaluation pour rendre compte des progrès de la loi Agec sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’économie circulaire. Plusieurs tables rondes sont prévues pour concrétiser et mettre en lumière ces avancées.

Jeudi 11 janvier

> Marketing local 2024 : leviers et astuces incontournables

Voilà le webinaire qu’il vous faut si vous voulez commencer l’année sur les chapeaux de roues ! En 45 minutes top chrono, les experts de Digitaleo distilleront leurs astuces et conseils à tous ceux qui voudront créer une stratégie marketing efficace et dans l’ère du temps. IA, médias, réseaux sociaux… Tout sera balayé et mis à la portée du spectateur. En ligne sur le site de Digitaleo, dès 11 h 30.

> Le Grand Prix des Agences de l’Année 2023

Quelle agence de communication a le mieux performé en 2023 ? C’est la grande question à laquelle Idenium va répondre. Le Grand Prix des Agences distingue chaque année – depuis 1979 – les meilleures enseignes de conseils en communication. Pour ce faire, on prend trois grands critères : la progression de la marge brute et du chiffre d’affaires, le volume d’acquisition de nouveaux clients et la créativité. Vous y serez ?

Vendredi 12 janvier

> Napoléons – Sommet Paris 2024

À la maison de l’Unesco, ce deuxième jour du sommet « Napoléons » sera le théâtre de nombreuses tables rondes et autres conférences. Les sujets y sont divers, on parlera de justice, d’art et de philosophie, entre autres.

Samedi 13 janvier

> Élections présidentielles et législatives à Taïwan

Les trois candidats à la présidence taïwanaise seront départagés ce samedi. Qui de Lai Ching-te (parti démocrate progressiste, actuel vice-président), Hou Yu-ih (membre du Kuomintang) ou Ko Wen-je (parti populaire taïwanais) l’emportera ?

> Journée nationale de l’hypersensibilité

Dimanche 14 janvier

> Ça s’est passé un 14 janvier…

Le survol de Mercure par la sonde Messenger. C’était en 2008 et cela avait permis d’obtenir des photos des faces jusque-là inconnues de la planète. Cet exploit galactique a de nouveau été réalisé en août 2023.

crédits : shutterstock