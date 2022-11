Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 7 novembre



> COP27, Charm el-Cheikh, Égypte



> Entreprendre dans l’Ouest

Le salon Entreprendre dans l’Ouest, avec ses 6 000 visiteurs, ses 110 exposants, ses représentants et experts de 150 métiers, est un grand moment de la vie économique de ces provinces très dynamiques. Rendez vous les 7 et 8 novembre, au Parc Rennes Expo Aéroport. Parrain exceptionnel : Philippe Croizon, fameux nageur handisport. Plus d’infos.

> Franchise Event

Rencontrez les franchiseurs qui recrutent et les acteurs qui peuvent vous accompagner dans votre projet de franchise. Les 7 et 8 novembre, Paris Expo Rennes Aéroport. Lien.

Mardi 8 novembre

> Élections de mi-mandat aux États-Unis d’Amérique



Ce mardi, les Américains sont appelés à renouveler l’ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.

> Smart City + Smart Grid

Le salon de la ville, des réseaux intelligents et de la mobilité durable, les 8 et 9 novembre, Porte de Versailles (Paris). En savoir plus ici.

Mercredi 9 novembre

> Commémoration du décès du Général de Gaulle



Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde

Charles de Gaulle.

Jeudi 10 novembre

> MIF Expo, salon du made in France, Paris



Le « Fabriqué en France » à l’honneur ! Le grand rendez-vous du made in France s’ouvre, Porte de Versailles à Paris, jusqu’au 13 novembre. Lien.

Vendredi 11 novembre

> Les 124 ans de l’Armistice

Signature du traité de paix au lendemain de la Première Guerre mondiale. À l’occasion de cette journée fériée, les militaires défilent dans les communes et rendent un hommage solennel aux morts pour la Patrie.

Samedi 12 novembre

> Finale de la Coupe du monde de rugby féminin en Nouvelle-Zélande

Dimanche 13 novembre

> Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route