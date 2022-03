Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Lundi 7 mars



> Le Premier ministre en déplacement dans la métropole de Lyon

Accompagné de trois autres ministres, Jean Castex se rend ce lundi à Neuville-sur-Saône (métropole lyonnaise) sur le site de Sanofi. L’objectif ? « présenter la stratégie maladies émergentes et infectieuses dans le cadre de France 2030 ». D’autre part, il annoncera « un investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d’une chaine de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm », indique-t-on à Matignon.

Mardi 8 mars

> Journée internationale des droits de la femme

> Retail’Days, le sommet des dirigeant·es d’enseignes, 8e édition, du 8 au 9 mars, Deauville.

Il s’agit d’un rendez-vous bi-annuel, immanquable des retailers, qui revient avec de nouveaux sujets et des nouvelles personnalités. Au menu : 100 directions d’enseignes et 50 prestataires innovants ! Plus d’infos.

Mercredi 9 mars

> IREP Forum : TV segmentée, état des lieux & enjeux des mesures, à 9 h et en ligne.

La mise en œuvre de la télévision segmentée (TVS) était en gestation depuis plusieurs années, son aboutissement technologique et opérationnel a véritablement vu le jour il y a un an. La TVS est non seulement un nouveau canal publicitaire, il est stratégique par sa capacité de ciblage et « d’adressabilité », par son potentiel de jonction entre le one to one et le mass média. S’inscrire.

> Le Real Madrid affronte le Paris Saint-Germain, pour le huitième de finale retour de ligue des champions.

Au match aller, les Parisiens l’avaient emporté sur la plus petite des marches, 1-0.

Jeudi 10 mars



> Valérie Pécresse (LR) et Éric Zemmour (Reconquête !) débattent sur TF1

Les deux candidat·es à l’élection présidentielle 2022 s’affrontent sur TF1, lors d’un débat d’1 h 30, sur les thèmes de la sécurité, de l’économie et de l’immigration.

> Se reconvertir dans le numérique, conférences, tables rondes et ateliers, dès 9 h en ligne.

Découvrez des tables rondes et des ateliers qui vous feront découvrir les métiers du numérique et aborder la place des femmes dans ce secteur à travers des témoignages de reconversion réussis. Interviendront, entre autres, Garance Yverneau, CEO de Garance&Moi, Emmanuelle Laroque, fondatrice et directrice de Social Builder, ou encore Solenne Bocquillon Le Goaziou, CEO de Softkids. Plus d’infos.

> Événement hybride : comment améliorer l’expérience participant, à 11 h, en ligne.

Organiser un événement hybride n’est pas toujours évident mais créer une expérience participant remarquable est un tout autre challenge, surtout quand vous avez des participant·es à la fois… à distance et sur place ! S’inscrire.

Vendredi 11 mars



> La place des femmes dans la société, quel rôle pour la communication ? À 9 h 30, en ligne.

La RSE, tout le monde en parle, mais les actions concrètes, hors des promesses environnementales, font parfois défaut. Ainsi, la cause de la parité réelle est un sujet qui interpelle d’abord les entreprises, mais pour lequel peu d’initiatives sont mises en avant de façon visible. Le secteur de la communication a pourtant toute sa place pour porter ces sujets. Lien.

Samedi 12 mars

> Journée mondiale contre la censure sur Internet