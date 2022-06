Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

Mardi 7 juin

> Mouvement de grève des transports dans le Grand Lille. Le réseau Ilévia sera difficile d’accès, en ce lendemain de journée des solidarités. Les personnels demandent par cette action sociale une hausse des salaires pour faire face à l’inflation. La CGT prévoit de concentrer son action sur une heure le matin et une heure le soir, aux heures de pointe donc, pour avoir le plus grand impact possible.

Mercredi 8 juin



> Journée mondiale de l’océan

> Résilience démocratique. L’Académie des Sciences Morales et Politiques organise à partir de 10 heures, à la Fondation Del Luca (Paris VIIIe), un vaste colloque qui reviendra pendant trois journées sur les formes diverses que peut prendre la démocratie, en s’appuyant sur des exemples historiques et étrangers (Athènes, Rome, Florence, Suisse…). Plus d’infos.

Jeudi 9 juin

> Construire, gérer et transmettre son patrimoine. Les Échos organisent depuis les salons du Ritz un événement d’ampleur et d’intérêt consacré tout entier à la gestion de patrimoine. Dès 19 heures, la fine fleur des experts aura à cœur de vous éclairer et de vous répondre sur ces enjeux. Inscription possible sur le site du quotidien.

Vendredi 10 juin

> Grand retour des 24 heures du Mans. Les prestigieuses 24 heures du Mans sont de retour. Toujours plein tube. Si elles ne débuteront formellement que le lendemain, le 11 juin, tout commencera ce vendredi avec la mythique « pesée » des voitures, organisée en centre-ville. Un événement cher au cœur des Sarthois·es. Les commerçants locaux sont sur le pont !

Samedi 11 juin

> Journée nationale du sport. Elle tombe bien, cette journée internationale. Dans un moment où la pratique du sport, et surtout du football, est émaillée par les récents incidents au Stade de France, voilà qui permettra sans doute de redorer le blason d’une activité fondamentale à la santé physique comme morale. La nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, veut d’ailleurs nous convaincre de tous nous y essayer trente minutes par jour. Un défi à relever ?

Dimanche 12 juin

> Premier tour des élections législatives. Eh oui, déjà. Ce dimanche se tiendra le premier tour du scrutin qui vous permettra d’élire votre député(e) à l’Assemblée nationale. Une élection sans campagne et qui sera sans doute marquée par un nouveau record d’abstention.