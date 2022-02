Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel.

• Lundi 7 février



> Les entrepreneurs du mouvement patronal Ethic reçoivent Valérie Pécresse lors d’un déjeuner-débat. À 12 h 30.

L’occasion pour la présidente d’Ethic, Sophie de Menthon, de revenir sur le programme économique de la candidate Les Républicains à l’élection présidentielle.

> Journées mondiales sans téléphone mobile

Journées au pluriel puisque depuis 2004, cette journée se déroule sur trois jours : 7,8 et 9 février ! Trois jours sans téléphone, vraiment tenable ?

• Mardi 8 février



> Hubday Future of retail & e-commerce, du 8 au 9 février, palais Brongniart (Paris) et en ligne.

Du point de vente à la supply chain en passant par les infrastructures IT, les retailers et e-commerçant·es ont vu émerger de nombreuses innovations qui créent une expérience client sans limites ! Alors, comment construire en 2022 une expérience hybride, personnalisée et performante, sur toute la chaîne de valeur ?

> Première Vision Paris, l’événement mondial des professionnel·les de la mode, Paris Nord Villepinte. Plus d’infos.

Première Vision Paris présente un panorama complet des nouvelles matières premières de la mode et de ses services, et crée ainsi des passerelles entre les diverses industries du secteur.

• Mercredi 9 février



> One Ocean Summit, du 9 au 11 février, à Brest

Dans le cadre de la présidence française du conseil de l’Union européenne et à l’initiative du président de la République, un Sommet international sur l’Océan se tiendra à Brest. Il donnera une impulsion politique forte à l’agenda européen et international des enjeux maritimes, en particulier pour faire aboutir les négociations multilatérales qui impactent l’océan et nourrir la conférence United Nations Ocean (Lisbonne, fin juin 2022). Plus d’infos ici.

> L’association Trust Africa reçoit, lors d’une conférence, Niagalé Bagayoko, à Paris 17e.

Niagalé Bagayoko est présidente de l’African Security Sector Network (ASSN) et experte sur la question du Sahel. Plus d’infos.

• Jeudi 10 février



> Webinaire : un événement hybride, comment ça s’organise ? Dès 9 h 30, en ligne. Organisé par Stratégies et SpotMe. S’inscrire.

Quels sont les bons outils ? Les bons formats ? Quid des deux expériences réelles vécues par les participant·es ? Comment gérer le parcours du public dans la durée ? Comment créer du lien et conserver l’attention ?

> Grand Prix Favor’i e-commerce Fevad 2022, à partir de 21 h, cérémonie diffusée à la radio, télévision et en ligne.

Le palmarès des champions de l’e-commerce français sera dévoilé par la Fevad à l’occasion de la prochaine cérémonie de remise des Grand Prix Favor’i e-commerce. Il s’agit de la 15e édition.

• Vendredi 11 février



> Marine Le Pen vient présenter son programme de Défense, à Toulon.

La candidate du Rassemblement national (RN) pourrait présenter son programme de Défense sur un bateau qui naviguera dans la rade de Toulon.

• Samedi 12 février



> 31e Journée du Livre politique, à l’Assemblée nationale, entre 9 h 30 et 17 h 30.

La journée du Livre politique, ouverte au public, est l’occasion de rassembler chaque année les acteur·rices de la vie démocratique et citoyenne autour de questions politiques majeures. Cette journée se déroulera sous le thème : « République : toujours une et indivisible ? »

• Dimanche 13 février

> Journée mondiale de la radio