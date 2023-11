Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le calendrier des événements, webinaires et manifestations en ligne ou en présentiel dans les 7 jours.

Lundi 6 novembre



> Entreprendre dans l’Ouest



Entreprendre dans l’Ouest vous donne rendez-vous les 6 et 7 novembre prochains au Parc Expo de Rennes pour sa 25ᵉ édition. Venez nombreux pour rencontrer les 110 exposants du salon ! Vous trouverez toutes les réponses pour vous permettre de concrétiser votre projet entrepreneurial.

> Franchise Event

Franchise Event se tiendra les lundi 6 et mardi 7 novembre au Parc Expo de Rennes ! Le salon, dédié aux franchises et commerces associés, réunira 30 exposants, 50 animations et 50 experts métiers. Le salon vous permettra de rencontrer des franchiseurs et franchisés, de réseauter, et ainsi de booster votre visibilité. Découvrez également les nouvelles tendances du secteur !

Mardi 7 novembre

> Nouvel IREP Forum – C’est la permacrise ! Comment piloter sa marque par vent contraire ?

Face aux multiples défis auxquels les marques font face, l’IREP Forum souhaite approfondir sur les multiples actions menées par les marques pour se piloter et se préserver à court, à moyen ou à long terme, et ce, au travers de retours d’expériences, de mesures qualitatives ou quantitatives.

> Meet’Up Greentech 2023



Retrouvez le Meet’Up Greentech 2023 à Station F les 7 et 8 novembre 2023 ! Le salon sera également accessible en ligne sur la plateforme Vimeet pour toute sa durée. Au programme, des conférences de haut niveau, des interventions inspirantes, des rendez-vous d’affaires, du networking et des sessions pitch !

Mercredi 8 novembre

> Top RSE : premières RENCONTRES D’AFFAIRES PRODURABLE des Décideurs & Experts en RSE (ESG)

Depuis 2007, PRODURABLE est le plus grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l’économie durable. Organisé sous le haut patronage du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, le salon rassemble pendant deux jours 650 intervenants, plus de 250 partenaires et une communauté de 50 000 décideurs.

Jeudi 9 novembre

> MIFEXPO

L’édition parisienne se tiendra pour sa 10e édition au Parc des expositions de la Porte de Versailles durant 4 jours : du 9 au 12 novembre. Plus de 800 exposants vous donnent rendez-vous pour le plus grand événement célébrant la fabrication française. MIF Expo réunit ainsi les professionnels et consommateurs qui souhaitent acheter des produits fabriqués en France.

> Et si nous inventions demain ?



La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) fête ses 60 ans ! Et Pour l’occasion, elle organise un événement de haut vol : « Et si nous inventions demain ». ÉcoRéseau Business est partenaire.

Vendredi 10 novembre

> Explorons l’avenir pour ré-inventer le présent



Crises politiques, crises économiques, crises migratoires, dérèglement climatique, IA, biotech, révolutions technologiques… tous les jours nous avançons dans un monde de plus en plus complexe, interconnecté et exponentiel. Ainsi cet événement se veut grand et prévoyant afin de préparer le futur et rassembler tous les esprits de notre temps qui interrogent le réel et imaginent les scénarios de demain.

> Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

Samedi 11 Novembre

> Il y a 105 ans, l’Armistice du 11 novembre 1918 a été signé.



C’est cet accord qui met fin aux combats de la Première Guerre mondiale, qui ont causé près de 10 millions de morts en 4 ans, entre 1914 et 1918. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 viendra quant à lui, mettre une bonne fois pour toutes fin au conflit, laissant place à la paix de l’Entre-deux guerres.

Dimanche 12 Novembre

> Le 12 novembre 1937, l’aéroport international français du Bourget était inauguré